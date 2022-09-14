TVB推出《 東張西望 》升級版《東張+》　監製透露由原班人馬負責

資訊節目《 東張西望 》一直是無綫電視（TVB）的招牌以及收視最高節目，當中報道的社會時事及民生議題都會引起網上熱烈討論。有見及此，TVB將《 東張西望 》升級推出全新《 東張+ 》，更寫道：「見到有人阻街搞唔掂你會搵邊個呢？喺香港每一秒，每個角落都有人報《 東張西望 》。咩都報東張係咪每日得半個鐘唔夠喉呢？咁就要留意全新東張plus喇！9月17號登陸myTV SUPER專區」

資訊節目《 東張西望 》一直是無綫電視（TVB）的招牌以及收視最高節目。

對於《 東張+ 》，監製張嘉玲回覆《香港01》指將會由《 東張西望 》原班人馬負責，而Patrick Sir（林溥來）就透露：「係呀，好快就會推出《東張+》，聽日會有記者會。之前我哋一班人就係幫手拍宣傳片，我哋嗰個version應該好快會播出。（嚟緊會唔會仲忙？）應該都係差唔多，對主持開廠嘅次數冇乜大影響。」他更稱有少人加入《 東張西望 》大家庭：「我哋多咗好多新同事加入，個個都好有魄力。」

《 東張西望 》成績亮眼！（IG/@patrick_sir_on_air）

《東張西望》引起不少熱議！(《東張西望》截圖)

而《 東張西望 》台前幕後的付出換來如此好的成績，Patrick Sir都好感慨：「幕前幕後其實為呢個節目真係付出好多，大家睇簡單3分鐘嘅feature，可能已經拍咗好多日、部署咗好耐，出咗好多次外景先至做到。同埋東張真係成為大家覺得如果社會上有一啲問題好難解決，會知道我哋幫到一定盡力幫。除咗期望可以長做長有，最大期望就係希望可以幫到更多層面、更多唔同界別嘅有需要人士。」

男事主在接受《東張西望》主持訪問 (節目截圖)

自《東張西望》播出而來，尤其是利穎怡和吳幸美，主持們都十分搏命！

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