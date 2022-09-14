張天賦TG粉絲群組管理員Yee Yee起底　並非MC經理人曾是痴心姜糖

MC張天賦助理兼Telegram粉絲群組管理員Yee Yee，繼早前在Telegram疑似嘲諷洪嘉豪歌曲沉悶兼直斥其粉絲派應援棒等同製造垃圾後，今日（14/9）再在IG限時動態發表惹火言論。她以「有關近日報導（道）之澄清」為題發文，內容提到MC加入華納非「嘉豪穿針引線介紹」，又指MC和嘉豪雖然是多年前認識並夾過Band，但多年來鮮有聯絡，不如報道所講「一直以音樂伙伴的姿態相伴」。她續指：「唔希望呢啲以偏概全嘅報道令更多人信以為真，抹煞咗MC同背後團隊一直以來嘅努力，甚至為二人嘅合作，建構咗一個不平等嘅關係。」帖文一出，再次引來網民熱烈討論，認為Yee Yee言論有失身份，更不顧MC和嘉豪的兄弟情：「呢啲經理人真係倒米」。



Yee Ye再在IG限時動態發表惹火言論。（IG圖片）

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坊間有不少人誤會Yee Yee是MC的經理人，但自MC於2020年加入華納後，他的經理人便是華納的May Chan。Yee Yee的出現是源於MC參加《全民造星II》，當時她被MC的Bad Boy形象和靚聲吸引，加上MC比賽後有一年真空期沒有與任何公司簽約，Yee Yee便決定自組公司、由會計師變身藝人管理，協助MC拍攝和剪接Cover和YouTube片。Yee Yee接受訪問時曾直言：「我會幫他清走沙石，讓他專注於音樂才藝」，所以她就是MC當時的「經理人」，但現時則是助理及主要打理MC歌迷會的事務。從Yee Yee的IG所見，有不少她與MC的合照，亦有她與洪嘉豪於演唱會時的合照。而有MC出席的活動，也會見到Yee Yee的身影。

Yee Yee自組公司、由會計師變身藝人管理。（IG/ @elfridapy28）

在Yee Yee「捧」MC前，她是一名「瘋狂追星族」姜糖（姜濤粉絲），曾與朋友租用工廈單位成立「姜公館」，她自己亦珍藏大量姜濤的雜誌封面、唱片、手燈，公仔等，又試過膽粗粗在中午竄出公司，到商場看表演。直到《全民造星II》的出現，她便由瘋狂姜糖成為MC的工作人員。