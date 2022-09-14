戀講嘢｜KITKAT惹火身材引男友拉入後巷親熱　對方要求講AV常用詞

ViuTV節目《晚吹 - 戀講嘢》由193@ERROR（郭嘉駿）、譚凱倫（Helen）及郭奕芯（Ashina）擔任主持，昨晚（13/9）一集主題是「港日の戀」，邀請到模特兒兼插畫家KITKAT分享與日本男友交往趣事，當中大爆曾經因打扮性感，被男友拉入後巷親熱。

KITKAT分享與日本男友交往趣事。（節目截圖）

現年23歲的KITKAT雖然沒有特別留意日本文化，亦沒有偏愛當地的男性，但就曾經有過三任日本男友，而戀愛經驗豐富的KITKAT亦曾與港男拍拖，因此就認為兩地的男性有區別，她指出日本男生比較直接，更自爆與日本男友外出時，因為身材火辣而被拉入後巷親熱：「佢有少少上下其手，可能當時係熱戀期。同埋我着吊帶衫，見到少少身材，佢出街全程都會望住我。」

KITKAT不時在社交媒體曬靚照！（IG/@kitkat_soleil）

KITKAT平時在IG上曬出的吊帶LOOK！（IG/@kitkat_soleil）

雖然KITKAT曾經與多位日本男友談戀愛，但是就點出與他們交往的最大問題：「最大嘅問題係溝通，有啲難溝通到內心想法。」被問到他們是否有過大男人的要求時，她就表示：「食飯時會要求我手踭唔好掂到張檯，服侍嘅話試過有次要我幫佢清潔耳仔。」隨後KITKAT又分享日本男友在性生活方面沒有特別的要求，不過就笑言曾經被要求講成人影片（AV）中常見的日文單詞。

KITKAT被主持人問到勁怕醜。（節目截圖）

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