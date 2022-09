倪晨曦曬唯美水底大肚寫真透露再懷孕心情：很容易隨外界聲音起落

現年35歲的靚媽倪晨曦(Elva)於父親節宣布懷有第二胎,昨日(14/9),她在IG分享一輯唯美水底大肚寫真,寫下懷孕期間的感受和心情變化,更笑言要做「最美麗的海獅女神」。Elva穿上飄逸三點式在水中大擺甫士,猶如美人魚一樣,她透露為了這輯水底寫真準備了兩個月,並感激工作人員就算不諳水性,依然下水幫忙。網民大讚Elva非常漂亮:「你是最美的孕婦」、「你已經是完美」。



Elva穿上飄逸三點式在水中大擺甫士,猶如美人魚一樣。(IG/ @misselvani)

Elva在帖文中寫下今次懷孕的心情,坦言情緒很容易受外界影響,卻學會要無條件愛自己:「懷孕的日子可以是最美妙最開心,也可以是焦慮、懷疑人生和低落的,這次的孕期心情很容易隨着外界的聲音起落。所以我開始在meditation 的時候與自己的內心對話,我的心提醒我要更加相信自己的身體與直覺,而我也開始有了新的功課,每天都找一些值得慶祝的時刻,學會無條件的愛自己,知道自己的價值,知道自己對於肚子裡的孩子和身邊的家人就是一切,可以每天大聲的說出來,讓家人知道我有多愛他們。」

面對一切的情緒問題以及身體上的不適,Elva指要與它們和平共處,為再次成為媽媽做好準備:「與孕期的情緒問題,疼痛,各種不舒服來握手言和做個朋友,做不了朋友也與他們和平相處吧,在情緒和情感上都為即將成為媽媽的自己做好準備(即使已經不是第一次做媽媽,還是需要心理上的準備)Feel like a pregnant goddess!即使每天照鏡子都覺得自己很像一隻海獅但也可以做最美麗的海獅女神。You are the biggest cheerleader for yourself!身體中的荷爾蒙控制不了,但情緒是可以調整的,還剩最後兩個月,要繼續做一個快樂的媽媽」。

