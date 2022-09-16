美麗戰場｜預告片陳瀅大露背 朱晨麗咀到方力申上唇反起

由葉念琛監製、編劇及導演的無綫55周年台慶劇《美麗戰場》，將緊接《黯夜守護者》播出，由五大花旦陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華及朱晨麗擔正，再加上兩大小生陳山聰及方力申演出。《美麗戰場》尚未開播無綫（TVB）就已經釋出預告片，日前（12日）首條預告片播出後，已經引起高度關注。

選美記招現場。

前日（14日）TVB再播出兩條最新預告片，以「選美」為一眾女主角華麗競技舞台的《美麗戰場》，其中一條預告片開首即是選美活動記招現場，在葉念琛解釋「美麗戰場」定義的同時：「美麗就一係班女人嘅成長、爭鬥，戰場就係佢哋喺人生嘅軌跡裏面遇神殺神，先可以登上權力頂峯」，短短九秒的鏡頭已經有陳瀅滿懷心事及心機女Look、劉佩玥的驚呆樣，顯得心有不甘，而今次《美麗戰場》的奸角蔣家旻歇斯底里的狠樣，已滲透著濃濃戰鬥味。劇中陳瀅更有性感大露背的鏡頭，十分搶鏡。亦有方力申與朱晨麗熱烈擁吻的鏡頭，相信已經能夠吸引不少人繼續追看下去，看看會不會再有更刺激的鏡頭。

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第二輪的兩條宣傳片除了交代故事背景及中心思想，其餘的重點均落在陳瀅身上。陳瀅在劇中絕不認輸的性格，除了要含淚面對陳山聰的反擊性指控，又遭劉佩玥怒摑兼追問，短短數秒已經要演出不同層次的情緒，相當考演技。劇中還有不少場面吸引人例如：空姐Look陳曉華慘被半裸丁子朗怒摑，二人關係撲朔迷離；及唐詩詠的出現，更饒有深意地道出：「所有男人對住咁靚嘅女仔，佢哋根本毫無還擊之力。」未知是否會在劇中擔任重要角色。

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而首條預告片中，五大女主角悉數華麗登場，除了打扮性感高貴亮麗，每人均有屬於自己的「象徵花朵」，分別是瑰麗倔強的「黑玫瑰」陳瀅、剛直硬朗的「仙人掌」劉佩玥、純真柔弱的「太陽花」陳曉華、凶狠魅惑的「捕蠅草」蔣家旻及妖嬈嬌艷的「彼岸花」朱晨麗。

點撃睇《美麗戰場》五大女神分別代表咩花：