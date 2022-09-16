披荊斬棘2 | 中學被心儀女生放飛機　曾比特：等吃飯說拜拜就走了

曾比特（Mike）早前通過參加TVB與內地芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》而人氣急升，最近在《披荊斬棘2》中表現不俗，憑藉動人的歌聲圈粉無數，不時引起網友討論。



曾比特、張震嶽、ICE合作情歌《小半》。（微博@披荊斬棘）

第二次公演下半場中，曾比特聯同張震嶽、ICE（楊長青）一起演繹情歌《小半》，不過在練習時，曾比特與ICE相對於張震嶽缺乏情感，作為前輩的張震嶽便為兩人解畫歌中男生的性格：「他其實是有點害羞的、被動的，然後敏感的。」其後還分享自己的情感經歷：「我就是一直沒跟她講我真的喜歡你，直到有一天她約我，等到時間到，我就在那邊等她，她一直沒有來，我自己等了好久好久，反正是從下午等到晚上，才發現今天是愚人節。我的個性有可能是這個樣子，所以之後我寫的歌，裏面那個男生，個性都是這樣子。」

張震嶽分享情感經歷。（視頻截圖）

雖然曾比特口頭上說張震嶽「太慘了」，但其實自己也有類似經歷：「我有試過一次，還蠻慘的，就是我那個時候算是喜歡一個女孩子吧，我猜她應該知道我喜歡她，然後她有一次約我下午一起去吃個飯，然後她去綵排這樣子，中學玩戲劇，然後（我）一直在等，公演完之後，她就跟我說了拜拜，然後她就走了。」又慘又搞笑。

曾比特也曾被心儀女仔放飛機。（視頻截圖）

事後，張震嶽表示之所以同大家分享這些，是希望曾比特同ICE可以從生活上去找到一個共鳴，找出符合這首歌的情緒。 最終，三人在漫天飛舞的泡沫中完成《小半》，浪漫又動人。