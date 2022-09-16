「熊仔頭」嘉盈現身小薯茄訴說胸大的煩惱：衣食住行都好唔方便

YouTuber熊仔頭頻道「FHProductionHK」幕前成員之一的嘉盈BB（王嘉盈），憑着「MK妺」形象，以及驕人身材而備受網民熱捧。日前，她為「小薯茄」拍攝名為「【Double May】大波妹唔易做」的影片，以緊身吊帶背心親身上陣訴說大胸的煩惱，她坦言：「其他胸大唔係你想像中咁好，我憑良心講，胸大真係好麻煩。作為胸大嘅女仔，真係好苦自己知，無論衣、食、住，行都會因為心口呢兩嚿肉搞到好唔方便。」



嘉盈以緊身吊帶背心親身上陣訴說大胸的煩惱。（影片截圖）

影片開頭，躺在梳化上的嘉盈指食薯片時，薯片碎總會跌落胸罅裏。她再控訴「胸大嘅女仔冇扮靚權利」，隨即以小背心、恤衫，Sports Bra示人，指出胸大會令衣服變形等等的問題。嘉盈坦言外出時經常被人望，心理上亦會承受壓力：「邊有人鍾意係咁俾人望住？我都會怕醜㗎嘛。」最後她總結：「胸大有胸大嘅著數，都有佢嘅煩惱，但我依然為我嘅身材感到自豪。各位胸前偉大嘅姊妹們，我哋唔係淫底、唔係波大無腦，我哋係大波妹」。嘉盈在片中不吝嗇大曬驕人身形，有一幕更是直接高炒拍攝她的事業線，網民睇到嘩嘩聲之餘，更大讚是高質的一集：「小薯茄自肥，攝影師極肥，個top shot！」、「再次掌握流量密碼」、「小薯茄冇幕前拍到呢條片，所以要搵外援」。