戴耀明憶當年誓入TVB　劈炮亞視：拍多齣重戲份劇結果無人識

戴耀明今年先後憑綜藝節目《360秒人生課堂》及劇集《青春不要臉》獲肯定人氣急升。

有大台綠葉王之稱的戴耀明，今年先後憑綜藝節目《360秒人生課堂》及劇集《青春不要臉》獲肯定人氣急升，近日他參加第二季《好聲好戲》賽前更被捧為大熱門，雖然最終落敗，但他配成名作《巾幗梟雄之義海豪情》，或與其「傾慕對像佘詩曼」隔空合作，均成為節目焦點。現年50歲的戴耀明接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，暢談中學畢業後先投考TVB藝訓班落選，之後轉投亞視服務兩年，其後再參加93年新秀後再考94年TVB藝訓班從頭做起的經歷，他笑稱：「我千方百計都要入TVB，我享受過程，唔介意只做綠葉。」

現年50歲的戴耀明接受雷霆881商業一台《星光背後》專訪，暢談中學畢業後先投考TVB藝訓班落選，之後轉投亞視服務兩年心路歷程。

談及當年劈炮亞視，戴耀明說：「亞視拍過多齣重戲份的劇，但收視真的低！我人生第一次坐飛機，是跟張家輝吳大維去加拿大拍《李小龍傳》，當時好開心。劇集出街時，我還買了墨鏡行落地鐵站自覺是明星，結果無人識無反應。所以想過TVB，那份決心是一入去就不會走。」再考大台訓練班由零開始，同屆包括蔡子健、傅明憲等，戴耀明當時也沒想過自己會跑出或有機會當主角，「當時大家都認為傅明憲先跑出，她有星味之餘，現實些講她是名人後裔，無想過自己，因為在亞視遇過挫折，那時校長曾說：『戴耀明該是周星馳接班人！』曾令我心想：『星爺之後仲唔輪到我？』但等了一年、兩年、三年，就是被這句話打沉了，過到TVB已不會奢望。」

戴耀明當年在亞視拍過多齣重戲份的劇，但收視真的低！劇集出街時結果無人識無反應。所以想過TVB。

即使人工低、角色小，出街愛受盡被稱「茄喱啡」的屈辱，二十八年來戴耀明一直甘之如飴當大台綠葉。節目中，他還首談2012年王維基HKTV開台曾高薪利誘他過檔的秘密，「王維基的確有搵過我！他開條件好吸引，人工是接近double！我認是貪生怕死的人，因為他公司剛成立，我又計過數，大家一窩蜂走，公司都需要人用。碰巧當時有行政人員叫我傾約不要走，最後當然加了人工，所以王維基撬我也益了我，至今我經常說：『我無幫過基哥，但基哥幫咗我！』是真心的！」

戴耀明即使人工低、角色小，出街愛受盡被稱「茄喱啡」的屈辱，二十八年來戴耀明一直甘之如飴當大台綠葉。（資料圖片）

去年底，戴耀明與分手五年的圈外女友Anna復合，更計劃今年年底註冊結婚，談及2016年分手是否與他公開向佘詩曼示愛呷醋有關，他說：「唔關事！當時已分手是單身，是純搞吓笑，那記者朋友叫我搞啲嘢大家笑吓吧！阿佘當時都問我：『你搞乜嘢呀？畀你嚇死呀！』又問我要不要回應，我話純粹搞笑啫。」被問及如他與阿佘至今還單身有沒可能發展，小明說：「真的很難，她那位置會讓我很大壓力，只會被叫軟飯王三個字，死梗！」身為家中獨子，今年將完成母親「飲新抱茶」心願後，小明亦坦承母親恨抱孫，對此他甚為矛盾：「我今年50仍有賺錢能力，但將來兒子二十多歲仍讀書，我已經七十幾，經濟壓力真的不少。」

戴耀明與未婚妻Anna認識多年，他說就算之前分手，依然如家人般相處。

戴耀明結婚｜戴耀明與佘詩曼在2004年合作拍攝劇集《金枝慾孽》而認識，戴耀明更經常跟對方說：「我賺到錢會娶你做老婆」。（charmaine_sheh＠IG）