方中信自爆無工開想食軟飯　老婆莫可欣靠一招收服浪子相愛26年

方中信與老婆莫可欣昨日拍拖出席日本電影《好狗不見了》於香港舉行的明星首映場，方中信接受訪問時透露疫情下工作量銳減。他表示自己已兩年多沒出埠，在剛爆疫初期有返過一次內地工作，當時來回隔離28日，坦言希望快些放寬檢疫隔離政策，否則香港經濟只會一直內出血，如此下去不是辦法。

方中信與太太莫可欣一同出席《好狗不見了》電影首映禮。（莫匡堯 攝）

方中信指現時市場已很少有較大預算的電影開拍，工作相對也少了，他自完成麥兆輝的新戲後，至今已2個多月冇工開，但他不會考慮參演網劇，因為太辛苦，只會拍電影。他又笑謂或者做家庭主婦，打算食軟飯，可是他想食了這麼多年都食不到：「真係陰功，哈哈。」雖然他揚言無工開想食軟飯，不過其實他身家相當豐厚，去年他為老婆莫可欣預祝生日時，就戴上疑似是Richard Mille的RM11-03名錶，估計價逾港幣2百萬！

方中信戴着Richard Mille名錶，估計價值逾2百萬。（IG@edwardvoon74）

莫可欣在1993年參選港姐時爆冷奪冠，在當年成為一時熱話，更慘被笑指為「最醜港姐」。然而方中信卻偏愛她，兩人於1996年開始拍拖，2008年奉子成婚，婚後育有一女，她亦自始後淡出幕前工作，全力照顧家庭，老公則努力賺錢養家。方中信與老婆至今相愛26年，雖然曾不被看好，但兩人一直專一待對方。

方中信有「港版李察基爾」之稱，現年59歲的他依然魅力十足，俘虜不少女粉絲。現在是好老公兼好爸爸的他，昔日曾是個不折不扣的浪子。不少人都會好奇莫可欣有何秘訣收服浪子，方中信曾讚過太太很醒目，對他百分百信任。莫可欣從來不過問方中信行蹤，也不會檢查手機，方中信直言性格「反叛」，對方越是不聞不問，反而自己會主動打給對方，一招「以退為進」，讓兩人恩愛至今。