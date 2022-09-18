TVB訓練班「班草」區俊賢獲著名公關召見　有望受力捧躋身上流

近年TVB訓練班出身的藝人知名度一般，唯上屆訓練班「班草」區俊賢憑超高的顏值被稱「嫩版黃宗澤」，被網民看高一線，今年更成為23位J2ers之一！不過，區俊賢最近就透露考獲保險牌，有意轉投保險業。

區俊賢（左下一）早前被大家樂睇中拍廣告！（ IG/@sundayargo）

近年的確有不少藝人都淡出娛樂圈，轉投保險業，當中有人是因演藝工作收入不穩才另覓出路，亦有人憑着自己的人脈關係在保險界撈得風生水起。區俊賢接受《香港01》訪問時就透露：「其實我冇當演員係我唯一嘅職業，之前我都有返餐飲業，做吓侍應同水吧。而家就再發展多啲，可能係專業啲，保險同埋我都有去學拯溺，睇吓遲啲有冇機會做救生員，雖然仲要讀多個泳池救生章。而家都有返吓Office工，因為學嘅嘢比較有用啲。而家都係多方面發展，我又唔可以係話放棄演員呢個事業，只係試吓多啲唔同方面！唔好俾演員呢樣嘢困死咗自己，做演員唔係好多時候都有工作，發展多啲事業某程度上都係對自己嘅保障！」

區俊賢成第31期藝員訓練班「班草」。（IG/@sundayargo）

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區俊賢更謙虛從未覺得自己是訓練班「班草」：「呢一行唔係單係睇樣，更何況我喺呢一班唔係特別突出嗰個，我唔覺得自己特別多工作。」雖然如此，但最近區俊賢就曬出與有「天下第一關」之稱的鄭紹康（Francis）飯聚，鄭紹康相識滿天下，與不少富豪關係十分好，相信定必會為區俊賢帶來更多工作機會。