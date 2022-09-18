東張西望｜回收公司於民居樓下噪音及臭味相當滋擾　多年投訴無門

今日（18日）的《東張西望》講到佐敦一座大廈地舗多年前轉為回收公司，但回收公司長期霸佔道路加上發出的噪音及氣味，影響到大廈的住戶，再上住宅客投訴無門，多個政府部門不肯受理。

《東張西望》講到佐敦一座大廈地舗多年前轉為回收公司，但回收公司長期霸佔道路加上發出的噪音及氣味，影響到大廈的住戶 (《東張西望》截圖)

佐敦一間回收公司開在民居樓下，回收車回收鐵器時發出的噪音令鄭先生覺得很吵，現在這間回收公司是新的，工作模式亦有改變，工作地方會在外面，影響到樓上的住戶。回收公司由早上8-9時開始運作至下午5-6時，職員會很用力的把鐵器掉到車上，發出很吵的聲響，《東張西望》主持魏柏豪在鄭先生家中的窗邊進行測試，表示：「而家我喺窗邊逗留咗十幾分鐘，而每隔十幾秒就聽到有工人扔鐵嘅聲音，如果我喺間房入面休息緊，真係無辦法休息。」

鄭先生則表示：「由其是我哋而家經常Home Office同小朋友喺屋企上網課嘅時候，突然間有呢啲聲，係好專注唔到！」而另一位住戶林太則表示自己因為是晚班工作，所以回到家已經早上7點，而回收公司由8點開始工作，她完全不能入睡，林太更因為噪音真的太大聲，所以搬到房外做「廳長」，但沒有明顯改善。

回收車回收鐵器時發出的噪音令鄭先生覺得很吵 (《東張西望》截圖)

鄭先生則長期因為回收公司傳出的臭味，令他一家人不能在外曬衣服，因為一開窗就已經有強烈的「酸餿味」：「連你關埋窗都有少少涉入黎！」而鄭先生與林太的單位正正在回收公司樓上。林太更指自己的衣服一定不會在外面曬，因為車上有垃圾，掛外面等同掛在垃圾房無異。

鄭先生則長期因為回收公司傳出的臭味，令他一家人不能在外曬衣服 (《東張西望》截圖)

住戶簡小姐表示除了上述兩個問題外，亦有其他的問題，就是回收公司阻路的問題，因為不少人大約早上6時就會把紙皮推過來，阻礙大廈的出入口，令住戶無奈走在行車路上。

住戶簡小姐表示不少人大約早上6時就會把紙皮推過來 (《東張西望》截圖)

而勞太則指回收公司引來不少蟲害，自從有回收公司後，家中便有老鼠出現，有時忘記用蓋子把食物蓋上就會有老鼠出現偷吃，更把自己家裝米的膠筒咬破。住戶向政府部門反映，而各部門只是互相推卸，令事件無法解決。

勞太則指回收公司引來不少蟲害 (《東張西望》截圖)

《東張西望》主持魏柏豪與回收公司老闆了解事件，老闆指：「每一檔回收檔去到邊都比人投訴㗎啦！」老闆說已經盡量遷就住戶們，但他們都不肯放過他，更說一直有與他們協商，但住戶們態度變差，更有先入為主的思想，把問題全都歸於回收公司。