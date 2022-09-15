東張西望｜數十婆婆被騙近4000萬　稱投資湯加漁業變血本無歸

今日（15日）的《東張西望》講到2017年於青衣一個屋邨的數十位婆婆被騙去接近四千萬，多位婆婆血本無歸。

2017年於青衣一個屋邨的數十位婆婆被騙去接近四千萬，多位婆婆血本無歸 (節目截圖)

在節目中共有４位苦主現身，朱婆婆指自己「投資」了80多萬元。而另一方面，苦主王婆婆指自己「投資」了70多萬元，整副身家也「投資」進去了；另外苦主南婆婆指自己「投資」了50多萬元，而苦主洪婆婆也指自己「投資」了10多萬元，每個被騙錢的婆婆都要看精神科及服用抗抑鬱藥，單單四位婆婆便已經「投資」了接近100萬元。

苦主朱婆婆指自己「投資」了80多萬元 (節目截圖)

苦主王婆婆指自己「投資」了70多萬元 (節目截圖)

苦主南婆婆指自己「投資」了50多萬元 (節目截圖)

苦主洪婆婆也指自己「投資」了10多萬元(節目截圖)

是緣有一些婆婆想做一些投資賺取回報，於是跟隨做運動而認識的同邨友人劉女士到一７投資公司了解投資方案，苦主洪婆婆表示自己最初對於高利息的投資半信半疑，所以只想用5萬一試究竟。但在投資公司內，兩名職員不停游說他們加大投資資金，才可以獲取更高的利息，而婆婆們聽到每個月可以多數萬元利息，都不禁心動，結果多位婆婆便踏上被騙的路。

多位婆婆會被騙全因為想賺多一點利息，因眼見利息高達40厘，每個月多數千元花，所以一眾婆婆聽後心動 (節目截圖)

在婆婆們的口耳相傳下，便愈來愈多婆婆拿著數十萬去投資。其實婆婆們所投資的是一間公司在湯加的業務，湯加位於南太平洋島國，於阿努阿圖旁邊，職員向婆婆們指湯加漁業繁盛。職員更叫婆婆們買一架飛機回來，再去湯加運魚獲獲回來批發，更向婆婆們指當地不斷發展，投資前景十分可觀。婆婆們見投資公司老闆張先生比較年輕，只是40-50歲左右，加上認為他斯斯文文，不似會騙人，婆婆更說：「佢話識湯加國王！國王同佢交情好好，好幫佢㗎！」所以選擇相信他。原來婆婆們所簽的不是投資文件，而是借貸文件，指婆婆們只是借錢予該公司，而投資公司可自行運用婆婆的資金，而投資公司最後亦人去樓空。

婆婆更說：「佢話識湯加國王！國王同佢交情好好，好幫佢㗎！」 (節目截圖)

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《東張西望》主持致電這個投資公司老闆張先生，張先生指自己不是老闆只是打工，更表示沒有騙婆婆們的錢。另外《東張西望》亦有找過當日帶婆婆們投資的劉女士，主持於劉女士門口敲門等待回應，結果無功而還。

《東張西望》主持致電這個投資公司老闆張先生，張先生指自己不是老闆只是打工，更表示沒有騙婆婆們的錢 (節目截圖)