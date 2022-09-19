洪卓立獲女友Hillary眷顧　旺到買馬嬴7萬蚊不過好快輸返晒

洪卓立自從跟劉沛蘅（Hillary）拍拖後，除了人氣旺，連賭運都旺起來。最近他在社交平台上載兩張贏波贏馬的相片，其中一張以720元成功贏回73994元！



洪卓立（Ken）與劉沛蘅（Hillary）在今年三月公開戀情後，便頻頻在社交媒體上高調曬恩愛。近日，二人更以情侶檔姿態接拍頭髮護理廣告齊齊搵真銀，更笑稱獲這次靠女友帶挈拍廣告。其實入行多年的洪卓立當年憑着歌曲《彌敦道》一夜成名，被外界評為是他最動聽的歌曲。不過因2009年曾因爆肺及肺積水停工近兩年，期間屢次誤傳死訊，次數之多已數不清楚，他亦成為「不死人」，其實立立每年都有新歌推出，但成績一般，而且工作量大減，收入自然下降。

拍住齊齊搵真銀 (廣告照)

不過經歷過工作上沉寂的洪卓立自從與Hillary拍拖後，人氣再度上升，除了有廣告商邀約拍廣告，連的運氣也有所提升，事關他在IG限時動態上載兩張贏波贏馬的相片，其中一張照片寫着雷恩對費倫巴治的賽事中，他買中了2比2的波膽，成功以1000元賭本，贏得了11500元，攢回10500元，他即開心寫道：「Hehehe，好彩，失眠有啲得著！」由於網民見立立運勢如此好運，於是有人問他會否買馬？他即貼出一張在6月15日買的一條四重彩的彩票，這次他用720元成功贏回73994元，相當好彩。不過他也有提醒網民：「間唔使會玩吓嘅，小注怡情，最好彩呢次，不過輸返晒出去！」三個月未到就把7萬多元全輸出去。

立立唔好賭咁多啦 （洪卓立IG）