麥美恩與吳若希為爭仔大打出手　樂小姐出面調停才和好如初

無綫電視（TVB）憑《聲夢傳奇》打造了不少女藝人，但TVB仍然缺乏男藝人，所以TVB就趁最近對手ViuTV仍在低迷時期，打造了一個新節目《女王的密令》。TVB高層樂易玲特意找來麥美恩（Mayanne）與吳若希（Jinny）任經理人，令這個真人騷更有趣味，而《女王的密令》將於10月初亦會播出。

TVB高層樂易玲特意找來麥美恩（Mayanne）與吳若希（Jinny）打造了一個新節目《女王的密令》 (ig@jinnyng)

Mayanne與Jinny需要在8位通過幕後初選及具備演藝經驗的男生中各自挑選4位男生成為自己隊，再展開兩個月的訓練，來打造出明星。8位參選的男生中有一半人都有演出經驗，亦有人是藝訓班的學員，包括有：陳力行（Henry）、李爾晨（Kyle）、莊肇浚（Kenneth）及劉頌鵬（Enson）等人，而另外4位雖然是素人，布柏軒（Peter）、羅智誠（Jason）、張智揚（Wilson）及Solid也是相當有潛力，每個人是高大及「爆肌」，有指8位男生若得到樂小姐留意便有機會成為旗下藝人。

麥美恩（Mayanne）(ig@mayannem)

吳若希（Jinny）(ig@jinnyng)

Mayanne與Jinny在拍攝過程中亦有不少火花，二人為爭奪8位男生差點大打出手，最後更要樂小姐出面調停，才和好如初。對於曾吵架二人直認不諱，因為二人都十分投入地拍攝這個節目，要努力爭取自己心儀的男生，更指做經理人十分辛苦，所以二人都有把自己在娛樂圈學到的分享給這8位男生。

其麥美恩（Mayanne）與吳若希（Jinny）本身都好friend

點撃率先睇麥美恩同吳若希到底爭咩仔：