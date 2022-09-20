C AllStar King食鰻魚飯鯁骨忘詞　On仔笑言今次之後會好多贊助

早前因為颱風馬鞍而延期的Dear Jane x C AllStar音樂會於昨日（19日）終於圓滿結束，C AllStar成員吳崇銘（King）於演唱《終點的擁抱》時忘詞，令全場大笑，King對於演唱時忘詞感到不開心。

C AllStar成員吳崇銘（King）於演唱《終點的擁抱》時忘詞 (ig@highlighter_channel)

但原來King忘詞是因為「鯁骨」，King表示每次出show前都要吃鰻魚飯，但他沒有想過吃鰻魚飯也會鯁骨，King更向台下觀眾道歉。隊友陳健安（On仔）則取笑King：「要救護員出手拔魚骨！」指King忘詞是創傷後遺症（PTSD），更笑King今次演唱會後會有很多鰻魚飯贊助商會找上門。King完騷後有解釋每次開騷前都要食鰻魚飯，因為他覺得不會食滯，但今次演出因鯁骨而失準，King表示下次也會繼續吃，不會因為鯁骨而放棄，而King在完騷後已經馬上趕到醫院接受治療。

原來King忘詞是因為「鯁骨」 (ig@highlighter_channel)

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Dear Jane成員黃天翱（Tim）知道門票很難買到，但因為颱風馬鞍而加開一場令更多人可以買到門票，表示要感謝馬鞍才可以令更多人欣賞到這次的演唱會。而C AllStar成員梁釗峰（釗峰）剛指今次可以兩隊一起合作很開心，而且兩隊人都十分有默契，覺得很像合作了很久的朋友一樣，釗峰亦表示若可以再合作當然更好：「因為合作機會很珍貴！」

Dear Jane x C AllStar (梁碧玲 攝)

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