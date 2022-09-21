MIRROR演唱會︱擬2023年7月再進軍紅館　消息指主辦已入紙爭檔期

MIRROR首次紅館演唱會《MIRROR.WE.ARE LIVE CONCERT 2022》於7月28日舉行第4場時發生嚴重事故，吊在天花的巨大屏幕突然砸下地面，導致兩名舞蹈員受傷，其中的阿Mo（李啟言）更一度危殆留醫深切治療部，雖然現時情況已轉為穩定並轉至腦神經外科病房，但仍然需要接受長時間治療，令人痛心。

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發生事故後，第5場至第12場的演出悉數取消，主辦單位MakerVille及大國文化上月亦公布了退票安排，指觀眾可於本月15日至翌年9月14日申請退款，觀眾亦可保留門票兌換日後舉辦的指定MIRROR演唱會。雖然主辦單位公布換票安排時表明將不遲於2023年9月14日公布新演唱會詳情，但最近有消息人士向《香港01》透露，MakerVille方面最近已經入紙申請再搞紅館騷，時間更是下年7月，與今年演唱會檔期相約，但未知幾時才確定申請成功。《香港01》向MIRROR經理人花姐（黃慧君）和寶姐（蕭寶年）查詢，惟兩人暫未回覆。

消息指主辦單位MakerVille及大國文化已入紙爭檔期再搞MIRROR紅館演唱會。（資料圖片）