監警會委員斥港姐泳裝「少布到不得了」　TVB發聲明：存在針對性

監警會委員余黎青萍，9月21日在會議時，突然將矛頭指向TVB的香港小姐比賽，指泳裝環節：「個個少布到不得了！」余黎青萍說：「答問題使唔使要喺冷氣房裏面，對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要着三點式答問題呢？我真係唔明。」



今年港姐決賽將於9月25日晚上假紅館舉行。

TVB就此事於9月21日發表聲明，表示強烈譴責相關言論：「刻意將本台《香港小姐競選》的傳統比賽內容與社會上與虐待兒童、色情又暴力相關議題掛勾。」並保留法律追究權利。

監警會委員余黎青萍斥TVB的香港小姐比賽泳裝環節：「答問題使唔使要喺冷氣房裏面，對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要着三點式答問題呢？我真係唔明。」（影片截圖）

曾志偉自1992年加入TVB起便多次擔任《香港小姐競選》司儀：

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聲明全文如下：

對於昨日（9 月 20 日）有個別人士以指名道姓的方式對本台高級行政人員作出惡意及不實指控，其本人公開言論中，並沒有舉出其他電視台同樣舉辦的相關選美活動作引指，言論存在針對性，本台強烈譴責相關言論。有關人士亦刻意將本台《香港小姐競選》的傳統比賽內容與社會上與虐待兒童、色情又暴力相關議題掛勾，在公眾場合以監警會委員身份發表此等言論，有違道德之嫌，不負責任的行為不但誤導觀眾及大眾，亦對參選《香港小姐競選》的女士構成不尊重及惡意誣蔑。

電視作為其中一種接觸面最廣的傳播媒介，本台肩負相當的社會責任，亦絕對了解業務規管事宜。本台嚴格遵守《電視通用業務守則》，所有節目播出前均由本台規管事務科預覽，確定內容合乎指引的情況下才會播出。無綫電視重申，對於所有針對性之不實指控及惡意揣測，本台必定保留一切法律追究權利。

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2022 年 9 月 21 日