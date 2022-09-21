劉穎鏇爆喊不捨媽咪獨自留美　李佳芯曾陷困局獲父親支持勇敢外闖

由黎諾懿監製及主持的一連8集《仨心友行3》今季邀得三位美女拍檔李佳芯（Ali）、麥美恩（Mayanne）及劉穎鏇（Tiffany）助陣，一起深入「秘密花園」體驗簡樸的田園生活，尋找最純粹的快樂，更會大談心中情，分享心中鮮為人知的一面。

好期待節目播出!

節目於今晚（21日）首播，率先登場的Mayanne以連身短裙「女神look」亮相，未料落車冇耐即破功，「村姑」上身的她用丹田大叫「好曬」，又「遙距」召喚諾懿，嘈到拆天！其後聽說有異性「同屋主」，Mayanne仲秒變「Bling Bling眼」問有冇得揀，與由內而外均散發出陣陣「仙氣」的Tiffany極大反差。至於遲遲未現身的Ali原來唔知醒，甫飛車到埗便以笑遮醜狂Say Sorry，遭Mayanne妙語嘲笑：「Ali係視后嚟架嘛，梗係事後先出現啦。」

Mayanne笑Ali係「事後」梗要壓軸登場啦

明晚（22日）播出的第二集，諾懿為進擊的Mayanne請來謝東閔作客，謝東閔協助三女製作「雞屎藤」糕點之餘，又分享跟家人相處點滴；其間Tiffany和Mayanne講到返港發展經歷時不約而同眼濕濕，Mayanne透露平日主要靠電話與分隔異地的家人聯繫感情，並謂自己通常報喜不報憂。Tiffany則透露由於父親選擇留港陪她打拼事業，一家三口因而分隔兩地，而想到獨留美國的媽咪，Tiffany即忍不住哽咽：「我成日都好擔心媽咪，如果唔係父母咁大嘅Support入行，我諗我唔會做到依家，所以我好想做多啲成績出嚟，咁先算係對佢哋一個交代。」

大家感情好好!

自言跟Mayanne一樣報喜不報憂的Ali，稱由舊東家轉投無綫時曾因人工落差而掙扎，為免家人擔心，她沒向家人提及並如常畀家用。但Ali最後還是向李爸爸坦白了轉工遇到的困難及內心種種掙扎，即獲李爸爸大打強心針：「你去啦，你得架！」Ali坦言當時大感意外，所有不安感亦一掃而空。

唔單止Ail盡訴心中情 Mayanne都講到哽咽