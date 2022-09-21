TVB再裁員　向「big big shop」員工大開殺戒徹底鏟除余黨

無綫（TVB）旗下的網上購物平台「big big shop」自從在余詠珊去年4月離職TVB後，就由TVB總經理（節目內容營運）曾志偉接手管理。今日（21日）有消息指，TVB忽然向「big big shop」約10多名員工派大信封，更是即時解僱，徹底向余詠珊的班底斬草除根！

今日bigbigshop員工有向大家告別！（Facebook截圖）

余詠珊一手打造的網上王朝，逐漸被消滅！（陳順禎攝）

有知情人士向《香港01》透露，原本「士多」創辦人、現任無綫電視電商業服務群總裁Danny（岑廸贊）曾承諾會在下月5日帶「big big shop」的員工進駐九龍灣的新辦公室繼續打拼，更一度叫「big big shop」的同事去新辦公室睇場甚至打點一切，但想不到出爾反爾，最後只帶「士多」的員工搬過去，並在今日毫無預警的情況下向「big big shop」員工派大信封，更留下一句：「有努力爭取過。」

士多員工將進駐新辦公室！（ FB照片）

在「big big shop」員工收執包袱時，「士多」員工更在旁𥄫到實一實。（知情人士提供）

點撃下圖睇士多不時借MIRROR宣傳：

在「big big shop」員工收執包袱時，「士多」員工更在旁𥄫到實一實，預防有人偷竊！據知，「big big shop」員工上星期才落力幫「士多」滯銷的貨品舉行內部散貨，最後仍「打完齋唔要和尚」！而曾為「big big shop」主持《週末幫你慳啲啦》和《嘩鬼輪住搶著數》等節目的黃建東回覆裁員時就表示不知情：「我唔清楚呀，我上年10月之後都冇同big big shop的同事合作過。」對此，《香港01》曾向無綫對外事務科查詢裁員一事，對方回覆指：「香港電商業務發展急速，電視廣播有限公司（無綫電視）為拓取最大的業務效益，TVB電商業務群已進入升級轉型及資源整合階段，由即日開始，big big shop將升級轉型，串聯融合「士多」及「鄰住買」平台，加快發展步伐，迎合市場需求。

是次big big shop 升級轉型，本集團會重組工作崗位並作內部調配，當中部分員工已成功調職；而未能安排內部轉職的員工約有十人左右，本集團亦會按照勞工法例向他們支付離職賠償。本集團預期是次業務重組將會令資源運用更有效率。」

上星期被利用幫手散貨！（知情人士提供）