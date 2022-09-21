張繼聰笑對當年食軟飯指控：幸而有經歷過是很好的成長機會

即將舉行演唱會的張繼聰，早前接受香港開電視主播王凌燕專訪。他表示再開騷主要因爲疫情：「我七年前完成演唱會，感覺圓滿，有個感覺要專心拍戲。到疫情開始時，與大家一樣不能外出，許多拍攝都停了。我買了部電腦，看現在做音樂的軟件是何程度，買來試玩，玩一會就不如自己寫寫歌。寫寫歌後，就不如辦個演唱會，就是這樣產生。」

即將舉行演唱會的張繼聰，早前接受香港開電視主播王凌燕專訪。

阿聰為其他歌手寫過不少大熱作品，例如陳奕迅的《防不勝防》、何韻詩的《木紋》，他說有些也會放進這演唱會，不過就指從未後悔沒有把這些歌留給自己唱：「因爲這些歌若我唱可能就不是大熱，要感謝當時那歌手幫我唱了這歌。每個作品都有自己的命運，只要最好自己，能控制的就做好點，控制不到就放開點，這樣會開心一點，否則會有許多煩惱。人生經歷這麼多，事事都問如果嗎？我從來不想這些，覺得所有發生的都是最好，就算當時覺得不好，後來會想幸而有經歷過。」

張繼聰為其他歌手寫過不少大熱作品，例如陳奕迅的《防不勝防》、何韻詩的《木紋》，他說有些也會放進這演唱會，不過就指從未後悔沒有把這些歌留給自己唱。。

與謝安琪是模範夫妻的阿聰，當年也曾被指吃軟飯，他說：「二十幾歲經歷許多傳媒攻擊，許多人抹黑，會想幸而有經歷過，因這是很好的成長機會，數年就承受了其他人一生的指指點點。你想若是上班族，最多在茶水間被說兩句，社交平台被說兩句，你也會不開心。我是給全香港人說數年，我覺得是好的成長機會。」

張繼聰與謝安琪相愛多年，提到曾被指吃軟飯，笑指是難得的成長經歷。（IG：@louischeung2013）

問到怎看自己在唱歌和演戲方面的成就，阿聰笑說很難自己說有成就：「我覺得人生所有事都很幸運，很美滿。演員方面，我有許多機會去試，與許多很好的夥伴合作，在他們身上學到很多，自己有許多機會磨練。唱歌對我來說是很喜歡的事情，這未必可成為我的事業，我未必透過這事賺許多錢。因爲在香港做音樂很困難，但我若有能力投資自己，出一些自己想出的歌，我都覺得這是個富有的表現。其實富足不是你銀行有多少錢，或者人家覺得你多聰明。富足很簡單，你想做些事，又有能力做到，我已覺得是種富有的表現。」