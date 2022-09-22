MIRROR演唱會｜So Ching與舞蹈員見面後　回覆：原來只係過左55日

MIRROR演唱會嚴重意外發生接近兩個月，舞蹈員李啟言（阿Mo）的父親李盛林牧師早前出席一個與舞蹈員的見面，而見面當日So Ching亦有跟隨李牧師一同出席。李牧師當日在現場大家交代Mo的近況，並聽聽大家講述一次演唱會發生的所有事情及互相擁抱給予支持與鼓勵。

COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）參與《全民造星4》首輪比賽時，阿MＯ李啟言亦為其編舞，行動上支持女友參賽。而在總決賽當晚更化身伴舞同台演出。（IG@momo.lky）

眾舞蹈員指發生意外後再一次見到So Ching，目睹So Ching瘦至皮包骨都感到心痛，更表示聽到李牧師交代Mo的情況後感到悲痛欲絕，大家情緒都非常激動。更感覺到非常無助，因為除了哭和互相扶持，然後什麼都做不了。

So Ching轉發各舞蹈員的發文指自己都很掛念他們 (ig@soching_nat)

So Ching今日（22日）凌晨轉發各舞蹈員的發文，指自己都很掛念他們。舞蹈員Zisac亦有在社交平台發文：「55days x 24hrs = 1320hrs，上面嗰條數係啟言受傷後望住天花板既時間！」Zisac正是當日因綵排受傷而未有上台表演的舞蹈員，Zisac表示當日見面是想為他們提供支持的力量，但Zisac表示：「但當我見到佢地，我就知道，我未，我身體既痛楚會慢慢消失！」So Ching亦有回覆Zisac：「原來只係過左55日！」