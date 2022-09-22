193@ERROR再回應「Cafe呃錢」論：要平就唔好去Cafe，去食兩餸飯

男團ERROR成員郭嘉駿（193）一向敢言，亦從不怕與Haters直接對罵。今年4月，他於友人於土瓜灣開設日式精品咖啡店，引來大批粉絲排隊撐場。可惜開張不久即被食客投訴食物質素差又貴，一份98元的招牌蛋治只有一半餡料，與宣傳照完全不同，狠批他的Cafe「呃錢、搵笨」，當時193回應指：「Cafe一向呃錢」，言論引起網民熱議。



，193現身YouTuber霍哥的網上節目時，再回應當時的食客批評。（影片截圖）

日前，193現身YouTuber霍哥的網上節目時，再回應當時食客的批評：「一開幕嗰陣好鬼忙，佢哋（員工）又做唔切，做唔切嘅時候冇切到底啲包，又冇乜汁，啲人就投訴，擺上網鬧我哋，話我哋有半嚿都齋係包嚟。我都廢事回應嗰啲人，嚟得Cafe係咁呃錢㗎啦，你情我願㗎嘛呃得。」

隨後又批評投訴的網民是「成本X」：「網上啲毒男會同你計成本，會話『嘩！呢個成本5蚊，加埋10蚊咋喎，佢賣到咁貴』，佢唔諗吓我呢間舖要幾多錢租，仲要裝修、人工要幾多錢。好多『成本X』我會叫做，嗰啲人我唔會理，因為佢哋講得出呢啲嘢，根本就唔會出街食飯，剩係喺屋企煮餸，咁佢梗係覺得平啦所有嘢。」而193補充已改善食物質素，又研究如何做到最佳口感令食物更美味：「我明白排咗個零兩個鐘，仲要食啲咁嘅嘢好失望，所以我哋而家好足料，店員得閒番啲就可以做個好靚嘅包畀大家。」

他指：「一開幕當時員工做唔切，做唔切嘅時候冇切到底啲包，又冇乜汁，啲人就投訴。」（影片截圖）

霍哥大讚193直接鬧Haters是勇者無懼，193指：「我驚咩啫，你鬧我，我又係咁樣賺錢，鬧我啲人都唔會嚟我Cafe。如果你要平就唔好去Cafe囉，去食兩餸飯。我講事實，我都成日食兩餸飯，食燒味飯、兩餸飯都係廿零、三十蚊，要平就係咁，要舒服啲嘅環境就要畀番相應嘅價錢，呢個係生意嚟，講得出嗰啲係冇做過生意。」

點撃睇193回應網民抨擊：