陳瀅獲葉念琛「欽點」爭贏C位　陳山聰男一身份曝光

由五大花旦陳瀅、蔣家旻、劉佩玥、陳曉華及朱晨麗擔正，兩大小生陳山聰及方力申演出的《美麗戰場》，尚未開播已掀起連番熱話；當中除了女主角性感華麗造型令人萬分期待，劇中女主們的你爭我鬥亦是亮點之一。

就嚟播啦，好期待

除了之前的劇集及人物系列宣傳片，今日（22日）官方發布全新宣傳海報。該款海報只有十二個角色登場。一直以來的宣傳焦點陳瀅獲安排企正C位，勢洶夾狼，盡顯身價。至於與陳瀅同企C位的還有陳山聰，由於劇集一直未有公布男主角身份，山聰男一地位在海報中昭然若揭。至於二人身旁則分別為劉佩玥（Moon）及朱晨麗，對於朱晨麗獲安排傍住山聰，網民即揣測她是否劇中女二。另之前同樣獲重點宣傳的另外兩名當家花旦陳曉華及蔣家旻亦各有各搶，當中「瞓地」陳曉華不但S身形盡現，甫士亦是所有演員中最特別，以另類手法顯示其角色重要性。而之前宣傳片冠以「觀眾最憎恨角色」的蔣家旻，繼續以高傲Cool爆Look「焰」壓群芳。

睇嚟有好多激烈場面。

不過除了之前的七個角色，最新官方宣傳海報還有五個重要角色登場，除了曾於系列宣傳片中亮相的丁子朗，還有全新曝光的何依停、林盛斌、姜大衛及張馳豪。林盛斌一改平日嬉皮笑臉Look，改以霸氣造型亮相，甚有新鮮感，不過網民焦點始終落在靚仔靚女張馳豪及何依婷身上，並期待二人在劇中會有發揮。談及最新海報，網民直指似足《珠光寶氣》crossover《金枝慾孽》，並指單看海報也感受到劇集有多「家嘈屋閉」兼雞犬不寧；亦有眼利網民看出陳瀅備受力捧及山聰男一地位，直指一劇接一劇的山聰，今年大有機會直衝視帝。

陳山聰演得起晒青筋!

談到首張宣傳海報，葉念琛受訪時坦言為了展現劇集「戲」勢，刻意安排大堆頭十二角色「晒冷」，他笑言由於演員檔期頗難遷就，故單是拍攝也花了數天時間，足見製作認真。談到網民指海報有《珠光》加《金枝》Feel，葉念琛笑言：「係呀，真係豪門恩怨嚟架。所以個Image最緊要係華麗同靚，晚禮服同踢死兔係必須嘅。為咗出嚟效果好，有啲造型都係特登搵設計師設計，希望衣著方面可以更加凸顯到角色人物性格。」至於大眾關注的排位問題，葉念琛亦直認是幕後黑手，並露口風指排位亦與劇情及角色重要性有著重大關係：「係本人精心安排，我排就唔會有人有意見。C位好明顯，佢始終係阿寶。同埋其實仲有巧妙，佢身邊隔咗啲咩人呢？呢啲角色喺戲入面嘅重要性又有咩差別呢？」

陳瀅獲安排企正C位!