TVB娛樂新聞台反撃余黎青萍　翻出對方曾高調支持無上裝演出

無綫電視（TVB）早前就監警會委員余黎青萍「港姐少布」言論發律師信表示強烈譴責，並保留法律追究權利。余黎青萍傍晚向傳媒發出聲明，解釋警方可與電檢部門合作，嚴格檢視影視指引，以保護易受傷害證人的措施，並強調家長須關注子女情況。而無綫娛樂新聞台日前就以「監警會余黎青萍曾撐無上裝 『選美少布論』遭業界抨擊」為題報道，影片中更翻出余黎青萍的黑歷史！

監警會委員余黎青萍歸究色情暴力電影電視泛濫，造成本港虐兒問題。（監警會直播截圖）

事源，監警會周二（20日）舉行例行會議，監警會委會及警方在會議關注虐兒案件，監警會委員余黎青萍歸究色情暴力電影電視泛濫，突然直斥無綫電視的「香港小姐」泳衣問答環節「少布到不得了」，「答問題使唔使要喺冷氣房裏面，對住曾志偉嗰啲咁樣，瞪大眼望到實，點解要着三點式答問題呢？我真係唔明。」事後，無綫電視在21日發律師信表示強烈譴責相關言論，並保留法律追究權利。

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無綫電視發出律師信

《娛樂新聞台》反撃余黎青萍指翻查資料顯示，余黎青萍在七十年代曾擔任油麻地民政主任，高調支持無上裝演出「入侵」地區酒吧，當年受訪時仲話對於無上裝酒吧一事，絕不感到半點憂慮，指是對旅客及外國人增添新玩意，所以沒有人防礙，相反她今時今日嘅言論卻變得思想保守。