Summer Girls｜小影慘收男性下體照　其他參選女生同遇性騷擾

香港開電視舉辦的水着選美節目《Summer Girls 2022》將於本周日（25日）播出，硬撼無綫電視（TVB）的《2022香港小姐競選總決賽》。14位Summer Girls透過不同的戶外水上活動及挑戰，施展渾身解數來爭取機會表現自己的智慧與口才，令更多人認識。

Summer Girls黃亦禧（小影） (梁碧玲 攝)

Summer Girls之一黃亦禧（小影）是一名KOL及瑜珈教練，間中亦會在社交平台分享化妝心得、穿搭技巧和旅遊攻略等，在網上薄有名氣，而她參加《Summer Girls》後更愈來愈多人認識，令她無辜成為了被性騷擾對象。小影接受《香港01》訪問時說：「DM（私訊）會收到下體照，有不知名的人曾把男人嘅下體照片畀我。」雖然小影對收到下體照大感無奈，但仍然無阻她參加《Summer Girls》的決心，她希望在節目中努力表現自己優點。

小影受到性騷擾的煩惱 (小影提供)

近日亦有報道爆出14位Summer Girls都有被不知名的人士性騷擾，更有指張可盈（Bonnie）被狂徒跟蹤；而人妻張嘉欣（Yanni）早前亦自爆被按摩師非禮，需要報警求助解決事件；陳思穎（Michelle）試過在更衣室被前同事偷窺更衣，最後公司調走該名同事了事；伍倩彤（Gillian）則曾被偷影裙底相。不少的Summer Girls亦被不同人士性騷擾，而性騷擾的方法亦各有不同。

Summer Girls (梁碧玲 攝)

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