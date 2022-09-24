46歲黃𨥈瑩激罕曝光凍齡靚樣驚艷網民　曾與古天樂相戀7年惜分手

無綫歷年有不少處境劇陪住香港人成長，多年前的一套《餐餐有宋家》至今依然是很多人的集體回憶。當年有份主演該套處境劇的陳曼娜，昨日就於她的Facebook分享了她與劇中多位主要演員聚會的靚相。相中可見當年在劇中飾演毛家媽咪的她，與阿女宣萱、宋家媽咪盧宛茵、久未露面的黃𨥈瑩、近日由大馬返港的余家成員張鳳妮、梁葆貞以及尹揚明，而鄧兆尊就負責宴請一眾老友。不過劇中男主角之一，工作超忙的古天樂就未有出現。

《餐餐有宋家》。

據悉，他們幾位老友隔幾年便會相約聚舊，今次再聚，陳曼娜留言表示：「昔日《餐餐有宋家》28 年後如今難得再聚一家！大家談笑風生😄唔記得返家！謝謝兆尊哥讌 (宴) 大家😍」而相中的亮點就是已退出了娛樂圈多年的黃𨥈瑩，她亦是古天樂的舊愛，是古仔唯一認愛的圈中女友。相中的她狀態絕佳，凍齡美貌不輸當年選美時。同框的張鳳妮亦一樣keep得好好。

點擊睇他們聚會靚相：

現年46歲的黃𨥈瑩在1994年參選港姐獲得最上鏡小姐後入行，入行後首部參演的劇集就是《餐餐有宋家》，她更因此劇與古天樂擦出愛火，成為古天樂入行以來唯一承認過的女友。兩人拍拖期間古天樂被爆出曾有過案底的事，令演藝事業大受打擊，但當時黃𨥈瑩沒有離棄他，一直在他身邊給予支持，可惜兩人拍拖7年分手收場。黃𨥈瑩直至2011年約滿無綫，便正式退出演藝圈，並轉職美容行業，但她仍不時與圈中好友聚會。

黃𨥈瑩曾與古天樂拍拖七年。（影片截圖）