細細粒陳嘉佳開海味舖榮升老闆娘　直播獲王祖藍助陣大賣575萬

陳嘉佳（細細粒）近年成功開拓內地市場，轉型做吃播KOL，每晚都吸引逾一萬人睇直播，大受內地網民歡迎，在抖音更坐擁超過117萬粉絲，人氣強勁！近日細細粒更在廣州開了一間海味舖，榮升老闆娘！



陳嘉佳（細細粒）近日在廣州開了一間海味舖，榮升老闆娘！（影片截圖）

早前細細粒的海味舖舉行開業典禮，身穿淺色旗袍的細細粒戴上珍珠頸鏈同耳環，再配上精緻妝容，打扮相當有貴氣，店鋪內擺滿了花膠、人參、燕窩、冬蟲夏草等名貴乾貨，為了隆重其事，細細粒特別請來舞獅隊表演助興，氣勢十足，現場非常熱鬧，榮升老闆娘的細細粒為舞獅點睛，最後再進行剪綵儀式，全程笑到「見牙唔見眼」，難掩興奮心情！

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細細粒日前請來王祖藍、苑瓊丹、鄺文珣為「陳氏滋補乾貨行」首場直播助陣，當日的成績亦十分理想，吸引逾123萬人觀看，銷售總額更突破522萬人民幣（約575萬港元）！近年集中火力直播帶貨的細細粒，今年年初曾奪得「生鮮行業Top達人獎」，相當厲害，而王祖藍亦曾透露細細粒賣大閘蟹一場大賣350萬，牛扒更大賣500萬，戰績彪炳，他又爆細細粒近年賺得盤滿缽滿，買樓綽綽有餘，雖然細細粒長期不在香港，但有傳她仍每月豪使逾十萬租住淺水灣海景豪宅，相當豪氣！

細細粒日前請來王祖藍及苑瓊丹為「陳氏滋補乾貨行」首場直播助陣。（影片截圖）

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