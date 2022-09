藝人陳瀅昨日(25日)與陳曉華及劉佩玥一起到沙灘玩耍,陳瀅與二人因為指攝台慶劇《美麗戰場》而漸熟,昨日陳瀅更帶同愛犬到海邊玩耍。

陳瀅與陳曉華及劉佩玥一起到沙灘玩耍 (ig@missjni)

陳瀅昨日在社交平台上載了一輯與陳曉華及劉佩玥的泳衣照,雖然陳瀅身穿一件頭的粉紅色泳衣,再配上日落的美景,但仍然難掩她姣好的身材。陳瀅留言:「kumo is one!!!」原來是陳瀅愛犬kumo的一歲生日,所以三位女神一同帶牠到沙灘玩耍。網民立即留言:「一次過有3個美女」、「Happy birthday kumo」、「im in love with kumo」等,kumo這麼可愛也難怪連陳瀅的粉絲都那麼愛牠。