香港小姐2022 | 譚芷昀Celine演唱《Beautiful》 歷屆港姐大晒冷
撰文：邱愛霖
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無綫（TVB）年度選美盛事《香港小姐2022競選決賽》今晚（25日）於紅館舉行。來到後半段，大會邀請到於美國節目《全美一叮》一唱成名，有「小巨肺」之稱的譚芷昀（Celine）站在高台上演唱《Beautiful》，並由著名音樂人趙增熹伴奏，此時歷屆港姐款款走出舞台，仲有穿上金色晚裝的現屆候選佳麗，場面華麗。
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