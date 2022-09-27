陳煒結婚老公冧爆講愛的宣言　多謝恩師由垃圾桶執返亞姐履歷資料

陳煒 (煒哥) 與陳國強醫生昨日 (26日) 簽紙結婚正式成為合法夫妻，昨晚一對新人在半島酒店設宴，宴會約在晚上8時開始，煒哥穿上長袖透視蕾絲大澎裙的婚紗，披上頭紗，在恩師鄭偉強的陪同下進入會場，之後鄭生就將煒哥交到陳醫生手中，並説：「你一定要好好對佢，如果唔係我唔會放過你。You are a lucky guy!」其後煒哥與陳醫生在眾親友見證下交換結婚介指，並且在眾人起哄下三度親吻，恩愛之情洋溢。

一對新人甜蜜咀咀。

煒哥向在場的好友一一道謝，她說：「今晚到嚟嘅全部都係好錫我同陳醫生嘅朋友，首先要好感激鄭偉強先生陪我進場，響呢度無人俾佢夠有資格。因為佢係主宰我呢26年嘅演藝人生嘅好重要嘅一個人，當年如果唔係佢喺垃圾桶執返我份報名亞洲小姐履歷資料，就肯定冇今日嘅陳煒。 」

她又特別感激曾勵珍小姐，因為珍姐甚少出席藝人的婚禮，但昨晚仍百忙中抽空到場，所以煒哥同陳醫生都十分感激珍姐的痛錫。當煒哥提到鮑起靜 (鮑姐) 時，鮑姐更是激動得熱淚盈眶，場面相當感人。煒哥答謝完各位好友後，輪到新郎哥發言。但新郞哥不是跟新娘子一樣，答謝所有親朋，而是說出「愛的宣言」公開答謝老婆。

陳醫生說：「要多謝嘅人，佢都講晒。我想講，我以前叫佢Honey，但今日之後會改口，叫佢陳太或者老婆。過往佢陪伴咗我4年，呢段時間係我人生中，最開心嘅日子，多謝你，I love you！」説到這裡，全場都已拍晒手掌。然後續說：「同埋我想係呢度回應佢之前講50年不變嘅報道，我係度講我係會50年+1日不變，嚟緊呢段時間都會錫你、寵你、愛你！」在場所有人士都很滿意這段愛的宣言，而煒哥亦回應陳醫生絕對是一個很細心的好老公。從這段對話中，看出煒哥與陳醫生恩愛非常，相當幸福。

最後，來到拋花球環節，在場原來只有兩位單身女士，在朱晨麗及江美儀的熱烈競爭下，結果由朱晨麗成功奪得。