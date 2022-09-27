34歲譚嘉儀入迪士尼扮貝兒　被指違反樂園規則：成人唔可以扮公主

34歲的譚嘉儀日前在社交平台分享去迪士尼遊玩的靚相，並預告「做咗一件好大膽嘅事」，原來就是在樂園中扮公主，她換上黃色露肩晚裝化身成《美女與野獸》中的貝兒公主，並笑言：「真係好大膽，30幾歲人，仲喺度扮公主呀！為咗拍Reels可以去到幾盡，有小朋友話：呢個公主假㗎！真係好尷尬」。影片中，嘉儀於樂園中換上晚裝，而媽媽和姐夫還出手幫忙換衫和收衫。



譚嘉儀換上黃色露肩晚裝化身成《美女與野獸》中的貝兒公主。（IG/ @kayeepo）

不少網民大讚嘉儀打扮用心，而且大膽得來不失漂亮：「返老還童嘅嘉儀」、「魔鏡魔鏡嘉儀最靚」。但亦有人留言指，成年人扮公主有機會違反園方規定：「成人係唔可以在樂園入面扮公主嗰喎，妳真大膽，違反樂園規定。」

根據迪士尼官網的樂園規則，亦寫明「十六歲或以上的賓客不可抄（着）裝扮服飾。對於我們認為衣著（着）不恰當或有可能影響其他賓客的遊樂體驗的裝束，我們有權拒絕他們進入樂園，或要求他們除去我們認為不恰當的裝束。」較早前就曾有網紅在迪士尼內扮演公主，被園方要求換衫，而當時迪士尼回覆傳媒指不建議大家扮迪士尼人物角色，因為有機會被錯認為樂園演藝人員或樂園代表，對其他賓客及樂園運作構成影響，故建議賓客穿着不影響樂園運作的衣服及裝扮方進入樂園。