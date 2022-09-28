朱智賢靚樣再進化五官輪廓精緻似公仔　網民驚呼：親媽都認唔出

無綫年度選美盛事《2022年香港小姐競選》日前已圓滿舉行，曾於2012年以及2013年參選港姐的朱智賢（Ashley）當晚也有打扮靚靚出席。她受訪問表示自己能夠踏足紅館感到榮幸，指自己當年參選時又蠢又純又怕醜還好緊張，甚至腳震到驚仆低。Ashley亦有於IG分享她當晚的美照，身穿白色透視晚裝長裙的她仙氣爆發，超高衩設計騷出她的白滑美腿，性感迷人。

朱智賢年前的樣子。(朱智賢ig)

然而相中的Ashley雖然好靚女，但卻變晒樣，無論五官和輪廓看來都和以前不一樣，現年36歲的她樣子變得愈來愈精緻，彷彿變了另一個人似，而且有膠臉的感覺，好像公仔似的。不少網民都留言討論她的樣貌，驚呼：「唔同晒樣」、「無可能認到」、「親生父母都認唔出」。

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Ashley在2003年就讀中五時更曾去參選Cookies新成員招募比賽。那時候的Ashley樣子以及身材亦和現在有很大分別，17歲時的她臉比較闊、鼻比較扁且是單眼皮，身材亦屬平胸一族。但現在的她擁有V形臉，鼻樑變得又高又挺，且明顯是雙眼皮，身材也屬於有睇頭之列，無論樣貌身材都有如再進化似的。

Ashley已不只一次被傳整容，年前曾有爆料者提供了一張她的陳年舊照指她整過眼和鼻，相中的Ashley樣貌明顯與現在不同。Ashley當時就回覆《香港01》表示：「嗰張相係10幾20年前影嘅，嗰時我得十幾歲，唔係好識化妝，同埋我相信好多人10幾20年前後個樣都會有分別。加上我25歲時有箍過牙，箍咗3年幾，當時總共剝咗8隻牙，箍牙前後個樣都會唔同。未箍牙。前我唔會露齒笑，能夠E起棚牙笑係我細個嘅夢想。」而她當空姐時也有在箍牙。

Ashley坦言自己不會考慮整容，即使打針微調也不會，她說：「咁樣會好唔自然，我祟尚自然美。」對於被指現在個樣比前靚了好多，她笑言：「其實係大家無見過我無化妝個樣啫，化咗妝真係可以靚好多。我都好驚畀人見到自己素顏，因為見過嘅人啲反應都好驚訝，佢哋表現到簡直唔敢相信咁。就連我阿爸見到都話『嘩，阿妹，你化妝前後完全係兩個人嚟』，佢都好驚訝。我阿媽仲叫我『你無化妝唔好出街嚇人』，所以我唔敢素顏示人，平日落街都會戴眼鏡、戴帽甚至戴口罩遮住。我喺TVB化妝間等化妝時，畀人見到我素顏個樣都會覺得唔好意思。」估不到原來Ashley對自己無化妝個樣咁無信心。

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