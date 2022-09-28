戀講嘢｜性感網紅Molly撬牆腳做正印　揭男友不忠為復仇滾攪伯母

由郭嘉駿（193）、譚凱倫（Helen）、鄭伊琪（浩南），郭奕芯（Ashina）主持的ViuTV綜藝節目《晚吹—戀講嘢》昨晚（27/9）請來女嘉賓Molly，分享自己如何又第三者身份到「坐正」後驚揭男友偷食的故事。

現年26歲的Molly分享早在兩年前在交友平台結識前度男友，雖然對方長相平平無奇，但是口才了得擅長哄女仔，因此成功在兩星期內俘虜Molly的芳心。不過Molly透露自己是這段感情的第三者：「個陣時佢係有女朋友，其實係我哋拍拖之前我已經知道，我個時係第三者。」她憶述當時二人的相處時光，對方除了把社交媒體帳號密碼給自己，更把自己介紹給他身邊好友認識，這些安全感令Molly認為自己比正牌女友還要厲害，因此想要繼續與他交往。

Molly到《晚吹—戀講嘢》分享與賤男戀愛的經歷。（IG/@mooooomolly）

Molly甘願成為第三者的事情遭到她身邊的朋友痛罵，因此Molly決定給男友幾個月的限期：「我成日都會俾幾個月限期佢，要處理好佢同佢女朋友之間的事。」不過男友沒有非常在意Molly所設立的限期，即使到了約定期限，仍然與女友及Molly保持情侶關係，不過在男友的哄騙下令她繼續相信對方。

後來男友借故與女友吵架而分手，Molly因此上位成功，她憶述當時心情：「梗係開心啦，等咗咁耐。」不過這種喜悅只維持了一小段時間，原本擁有男友社交帳號密碼的Molly，有日突然發現無法順利登入，男友回覆想要一點私隱就更改密碼。不過聰明的Molly就利用其他方法登入他的帳號，驚揭對方與「新歡」調情，為此Molly感到失落又憤怒。

Molly知道自己係第三者。（節目截圖）

於是Molly向男友的前度道歉，在交談過程中發現自己這段戀情中，除了有「新歡」的介入，更有一位「C女」的存在，於是Molly就與其他涉事三位女生展開復仇大計：「我哋決定要令佢有後果，唔可以俾佢咁樣呃女仔。」翌日Molly與一班女仔踩上男友公司，為了令伯母了解兒子的真面目，前女友更相約她到場見面：「我要個男仔知道，連佢阿媽都知道，要佢永世難忘。」當時Molly、前女友及C女「列陣」包圍賤男並怒罵，伯母聞言當場落淚，自責教子無方，更抱住Molly道歉。不過男友面對這個情景就沒有太大的反應，於是Molly忍不住賞他一巴掌，最後男友在Instagram上載長文向多位女生道歉，令幾位主持人高呼：「好戲劇性！」

Molly嬲到打咗前度一巴。（節目截圖）

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