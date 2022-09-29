名媛薛芷倫吊帶睡衣Look曬終極性感　原來借機暗串前妯娌錢慧儀？

有「Ball后」之稱的名媛薛芷倫（Fanny）今日（29/9）突然在社交網站分享多張性感靚相，相中的她以熒光火龍果色緊身吊帶睡衣Look亮相，她在自己的赤柱億萬獨立屋豪宅大擺各種甫士，在夕陽的映照下，曼妙曲線更是明顯，非常誘人。她在帖文中寫道：「女人有三件事不能停！第一不能停止學習，第二不能停止美麗，第三不能停止賺錢。學習能提升氣質，美麗能帶來自信，獨立能受到尊重，所以年齡不是藉口，無論在哪個年齡段，都要對自己有要求。每天必須美美的出門，像女漢子一樣工作，如女神般的生活！」不少網民大表認同，更大讚Fanny是「The Real Queen」（真正的王后）。

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據知情人士透露，2001年與馬清偉離婚的薛芷倫今次出Post是暗串剛剛宣布與馬清揚離婚的前妯娌錢慧儀，外界盛傳錢慧儀寧願應馬清揚要求搬到大宅中一間只得摺床無窗的房間，薛芷倫對此大感失望，因為覺得對方竟然可以如此屈就卻不獨立生活，所以忍不住在網上發表「女人不能停止賺錢」、「獨立能受到尊重」等言論。

錢慧儀宣布與馬清揚離婚 疑似小三Ksenia B限時動態上載躺床影片

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81年港姐亞軍錢慧儀宣布離婚 傳被馬清揚逼令瞓摺床：累了心碎了