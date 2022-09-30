落選港姐張可欣無悔參選　爆持有黑材料：不喜歡的拿冠軍即曝光

《2022香港小姐競選》冠軍由林鈺洧奪得，亞軍則是許子萱，季軍兼最上鏡小姐是梁超怡，而友誼小姐就是邢慧敏。（資料圖片）

《2022香港小姐競選》已圓滿落幕，今屆有不少內地佳麗以半鹹淡廣東話作答，成了網友熱烈討論的話題。中國山東出世並於內地長大，被封為「翻版朱晨麗」的落選港姐張可欣（Naomi）， 長文表示語言不通令她參選過程相當不安，當中一句「甚至我早就準備好比賽時的黑料」，引發無限聯想。

張可欣（Naomi）現年23歲於內地長大，被封為「翻版朱晨麗」。（葉志明攝）

被封為「翻版朱晨麗」的落選港姐張可欣（Naomi）， 決賽當晚問答環節Naomi努力用廣東話回答，但一句溫「卵」（暖）的陽光惹來不少笑聲。（影片截圖）

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現年23歲的張可欣（Naomi）是一名大學學生，似乎有相當家底，IG曾分享去年收到跑車作生日禮物，又不時出入高級場所。在內地成長已在港生活6年，不過到參選才真正學習說廣東話，決賽當晚問答環節Naomi努力用廣東話回答，但一句溫「卵」（暖）的陽光惹來不少笑聲。Naomi寫道：「人文風俗的差異性再加上語言不通，好似走在森林中同時被蒙住了眼睛。溫柔的性格在比賽中便會顯得更加格外軟弱。」她提到選港姐不但外表光鮮亦令她更獨立、成熟、勇敢。

張可欣Naomi去年收到一部跑車做生日禮物。（IG：@naomi.onee）

張可欣Naomi不時出入高檔場所。（IG：@naomi.onee）

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Naomi坦言從沒後悔過參選，不但外表光鮮亦令她更獨立、成熟、勇敢，若再有機會重新選擇，都一定再會參加：「能夠走到這一步，已經很知足。無怨亦無悔。」但她竟自爆手持不少佳麗黑材料：「我也曾幻想哪個女孩會成為冠軍。甚至我早就準備好比賽時的黑料，等我不喜歡的女孩子拿到冠軍的那一刻我就在社交媒體上曝光她們…」Naomi感激今屆冠軍林鈺洧（Denice），指對方在參選期間對自己相當好，故黑材料最終未有曝光。

張可欣Naomi指語言不通令參選路上非常忐忑不安。（資料圖片）

張可欣Naomi自爆手持佳麗黑材料。（IG：@naomi.onee）

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