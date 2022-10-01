看見家書｜何超瓊24歲訪京照曝光　揭賭王家訓「愛國愛港愛澳」

藉香港回歸祖國25周年的重要時機，TVB播出由顧紀筠擔任主持的特備節目《看見家書》，十月一日播出一集有信德集團行政主席兼董事總經理何超瓊壓軸登場，節目中提及首次到訪北京令她大開眼界，並分享已故賭王何鴻燊家訓。



何超瓊指一個契機令1986年學成回家的何超瓊能夠擁抱祖國。

何超瓊30多年前首次北京之旅令她印象難忘。

家書可以寫給家人，亦可以是師長或者長輩，而何超瓊家書的對象是中國故宮博物院院長王旭東博士。信中她提到跟祖國的聯繫，始於30多年前首次北京之旅。1985年香港展開回歸路，國家又正值改革開放，一個契機令1986年學成回家的何超瓊能夠擁抱祖國，她在信中提到︰「爸爸（賭王何鴻燊）正準備開展內地業務，並需要派人到北京考察，所以我主動同爸爸提出作為代表。」

何超瓊陪同父親獲時任國家領導人、總書記胡錦濤接見。

何超瓊同父親接待到訪澳門的前政協主席李瑞環。

何超瓊談到當年24歲到訪京城，萬里長城、天壇都令她大開眼界。最震懾的莫過於北京故宮博物院的「萬道紅牆、過億黃瓦」，令她深深體會到中華民族的強大及中華文化源遠流長博大精深，自此她立下宏願︰「將來一定會為國家文化的傳播與傳承貢獻力量，希望讓更多人明白了解同尊重中華文化。」何超瓊自言父母都有一顆愛國心，她亦傳承這份家訓秉持「愛國、愛港、愛澳」。近年她當上中國文物保護基金會副理事長等公職，可以為國家文旅行業出一分力，2020年又身體力行率領家族，把馬首銅像送返國家回歸圓明園，完成父親最大的心願。