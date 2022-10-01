疑做小三搶Justin Bieber網民鬧足4年　Hailey開腔回應戀愛時間線

Justin Bieber與愛妻Hailey於2018年宣布結婚，兩人除了不時一同結伴出席大大小小的活動，更經常在Instagram上放閃。但過去Justin Bieber與Selena Gomez曾拍拖9年，雖然期間多次離離合合，而最後一次復合就是在2017年底，兩人分手後數月竟然與Hailey結婚，因此Hailey一直都被質疑是第三者，更被網民鬧足4年。日前她接受Podcast節目訪問，正式回應與Justin的拍拖時間線。

Hailey Bieber一直都被指截圖Justin與Selena Gomez的戀情。（IG/@haileybieber）

Hailey日前登上Podcast節目《Call Her Daddy》，訪問期間被問到是否有介入Justin Bieber與Selena Gomez的戀情時，Hailey直接回答：「沒有！我對當第三者一點興趣都沒有，這不是我會做的事。」更表示與Justin曖昧時，他已經是單身。

Selena Gomez與Justin Bieber拍拖9年，期間離離合合。（Getty Images）

兩人最後一次復合是2017年底，而Justin於6個月後宣布跟Hailey結婚，故外界一直認為Hailey是第三者。（Getty Images）

其實Hailey與Justin在過去曾經短暫拍拖，雖然兩人已經澄清交往時男方是單身，但由於時間確實是在Justin與Selena Gomez離離合合的9年情期間發生，所以網民及Selena的粉絲都認為Hailey一直介入Justin與Selena的感情。

Selene Gomez在直播期間請網民不要任意對人作出言語攻擊，疑似回應Hailey的訪問，其做法獲網民激讚大方。（IG/@selenagomez）

Hailey首次回應沒有當小三後，再度被網民及Selena的粉絲攻擊，Hailey對此亦公開發文請求大家不要再在網絡上揣測及騷擾她。而Selena Gomez亦在Instagram直播中請網民應該常存良善之心，不要任意對人作出言語攻擊，疑似回應Hailey的訪問，其做法獲網民激讚大方。