周冬雨公園摘桑葚多個黑歷史被翻叮　曾偷拍小女孩光屁股發微博

「三金影后」周冬雨最近被狗仔曝光同媽媽於北京杜仲公園摘桑葚，且這並非第一次，在8月尾時她自己也在微博曬過摘桑葚的成果，似乎樂在其中。原本這不是什麼大事，但由於是公園，加之《北京市綠化條例》以及《北京市公園條例》有明文規定：「重點整治挖野菜、踏踩草坪、攀折花木等違法行為」，之前有市民這樣做，即場就被罰款。



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正所謂「不知者不罪」，如果周冬雨真是無心，意識到錯誤，道歉表態就可息事寧人，奈何沒有等到本人回應，粉絲便心急護主，本身口碑平平的她，即刻引起公憤，不少網友大爆周冬雨的黑歷史，行為令人咋舌。

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一石激起千層浪，連帶其他明星無質素的行位也被網友曝光，包括這兩天耍大牌的蔡徐坤，去到哪裡都雙手插袋，讓保安開門；楊超越將擤完鼻涕的紙巾給身邊工作人員；一向風評不錯的迪麗熱巴更有「吊鋼線怪癖」，反覆讓武術組人員為自己服務、拉走工作中同事的凳子、刪除電腦文件、踩別人腳以及用激光筆照人等，而楊冪也很喜歡捉弄人，故意扔掉別人手上的東西，甚至樂此不疲，也難怪現在大眾愈發對很多明星嗤之以鼻。

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