林正峰背游嘉欣偷嗒劉溫馨斷正疑腳踏兩船　新歡戰鬥格超性感賀壽

今日有報道指現年28歲的無綫上位小生林正峰背住22歲的女友游嘉欣，偷嗒31歲的無綫小花劉溫馨兼斷正。林正峰於今年3月宣布與拍拖三年的圈外女友分手，隨即便與新一代女神游嘉欣撻着。兩人甜蜜同遊大澳，林正峰更公開向女方表白說：「最好嘅可能就喺身邊呢。」雖然兩人並沒有對外承認過戀情，但卻不時被發現雙雙結伴遊玩，包括睇展覽和踩單車等。然而兩人至今拍拖半年，仍在熱戀期的林正峰卻被影到與劉溫馨單獨約會。

當日林正峰與劉溫馨被發現在土瓜灣撐枱腳，原來是為男方慶祝28歲生日。劉溫馨還穿上了一襲綁帶大露背連身短裙，曬玉背和美腿，一副戰鬥格性感撩人，走在街上份外惹人注目。兩人約會時更同是着上白色服飾，儼如情侶裝似的，可謂相當有默契。當林正峰看見劉溫馨時，即脫下他的外套給女方披上，給她遮掩和保暖，對女方呵護備致，盡顯紳士風度。用餐期間，林正峰亦對女方照顧周到，主動為她切細食物，又為她整理頭髮以免沾到食物。兩人一同吃迷你生日蛋糕，男方又毫不避忌地與女方分享手機內的照片，十分sweet。報道又指早前已影到劉溫馨到旺角挑選男裝內褲，估計是買來送給林正峰的貼身禮物。

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