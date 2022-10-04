麥明詩傳完約無綫軟硬兼施都不為所動　回復自由身出席餐廳活動

有「十優港姐」之稱的麥明詩於2015年參選香港小姐奪冠，之後加入TVB成旗下藝人，直至2019年開始淡出幕前，轉行做「OL」。麥明詩為換取更多自由，決意放棄包薪合約，改簽一年一騷，為的就是成就另一事業，麥明詩其後加入了全球稍有名氣的麥肯錫（McKinsey）顧問公司，有指麥明詩利用空餘時間，自修成功取得美國執業律師的資格，但她否認有意做律師。

「十優港姐」麥明詩。(麥明詩ig)

據了解，麥明詩與TVB簽下7年的合約於今年亦已屆滿，有傳TVB未能與她洽談續約成功，所以麥明詩很大機會正式離開TVB，回復自由身，麥明詩明天（4日）更會與譚仔小姐出席餐廳活動，對於是否已經離開TVB，麥明詩沒有確實回應，只是輕描淡寫形容暫不考慮回去。

早前TVB舉行《2022年香港小姐》決賽並慶祝50週年，一眾歷屆港姐亦回TVB大晒冷，麥明詩以私人原因而婉拒出席。TVB在過去為挽留麥明詩軟硬兼施，分別以多部重頭劇集《飛虎》、《法證先鋒V》等餌誘她留下，可惜她仍不為所動，更推掉所有的廣告商演等工作，所以有被喻為「清泉」。去年TVB更開綠燈讓麥明詩接拍另一平台的劇集《逐流時代》，此劇由戚其義執導，麥明詩為不影響正職，利用自己的大假去拍攝此劇，拍畢後亦沒有出席宣傳活動。

麥明詩在《逐流時代》中周旋於麥子樂與黃德斌之間。（視覺中國）

麥明詩在《逐流時代》中周旋於麥子樂與黃德斌之間。（視覺中國）

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