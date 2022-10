藝人彭羚自1998年與林海峰結婚便淡出娛樂圈,而且甚少放閃,連合照都十分之少,彭羚自2019年加入社交平台後,不時都會上載做運動的照片。彭羚在去年填詞人黃偉文52歲生日時貼出合照後,黃偉文已經離開香港到了英國,這一年黃偉文也會在社交平台分享在英國的日常。

昨日(4日)黃偉文在社交平台上載了與彭羚的合照,黃偉文感動的說:「真係「關起手機 純靈魂對話」。而且特登跑到老遠,更加專心。This is some real catch up 。」原來彭羚亦到了英國,她到英國後馬上相約好友黃偉文一聚,黃偉文亦說知道大家會問什麼,為什麼只有他們二人而不見林海峰,醒目的黃偉文立即說:「呢餐飯係林公子到倫敦前食嘅,GirlsNightOut!」

原來彭羚亦到了英國 (IG@concertyy)

這夜彭羚與黃偉文似乎談了許多東西,因為彭羚「冧爆」回覆黃偉文:「多得你饋贈無窮的溫暖!」黃偉文回應:「朋友嘅嘢,你做吓我嘅爐我做吓你嘅爐,我都多謝你俾我圍!」

這夜彭羚與黃偉文似乎談了許多東西 (IG@concertyy)

