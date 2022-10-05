劉溫馨深夜po相出招寸爆反擊林正峰暗指擺上枱　男方回應逐點拆解

昨日有雜誌報道指現年28歲的無綫上位小生林正峰背住22歲的女友游嘉欣，偷嗒31歲的無綫小花劉溫馨兼斷正。林正峰與游嘉欣並沒有對外承認過戀情，但卻不時被發現雙雙結伴遊玩。然而兩人至今拍拖半年，仍在熱戀期的林正峰卻被影到與劉溫馨單獨約會撐枱腳慶祝男方生日，令他惹來一腳踏兩船之嫌。

報道出街後，林正峰即公開激動澄清，表示自己單身，直言與劉溫馨並不相熟，是對方主動約他食生日飯，由於對方是曾經合作過的前輩，所以才會聚一聚出去食，食完飯之後他與劉溫馨亦再沒有任何聯絡。他又謂：「學懂世途險惡，以後會更加小心。」似有所指，疑暗示自己今次是遭人擺上枱，趁機與對方劃清界線。不過未幾他就刪除了「學懂世途險惡」字眼。

今日凌晨，緋聞另一女主角劉溫馨就於IG出post，分享了她到迪士尼樂園影的靚相，並在標題寫上「他約我去迪士尼」，留言表示：「幫我影相嗰個人話呢,用手機影黎講，呢幾張相直頭可以攞嚟做教材。咁當然人靚都好重要啦！係咁讚自己影得好靚！😆你地話係唔係？🤗 #他約我去迪士尼 #童話世界 #童真 #大滿足 #nofilter #清者自清 #自己知自己事 #世途險惡」從她的Hashtag看似是在回應林正峰的言論，令人有無限聯想。而對於林正峰表示與劉溫馨不熟，劉溫馨昨日回覆傳媒時就表示：「如果唔熟嘅，點會出嚟食飯啊！」兩人明顯口供不一。

林正峰就有關事件獨家回應《香港01》表示：「當時打『世途險惡』係因為覺得有啲委屈，所以當下有啲激動，然後我覺得用字可能有啲負面，我其實並不是想針對人，係想針對件事，所以就刪去了『世途險惡』。我覺得真的真的真的很無奈，無奈的是我由頭到尾都是說事實，也是對事不對人，我亦發誓我無講過任何大話，對方約我慶祝係事實，因為曾經合作過，我覺得食一餐飯是沒有問題，沒有和游嘉欣在一起也是事實，所以真的覺得很無奈。然後我只係想講番迪士尼我是和我的好朋友去的，我並不知道她是跟誰人去，只能說那人不是我。」