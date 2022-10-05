盧慧敏被老闆大整蠱賀29歲牛一　生日會變粉絲聚會感動到眼濕濕

盧慧敏（Amy）昨天（4/10）迎來29歲生日，日前Amy所屬公司老闆Kim Chou為Amy精心策劃，聯同一班粉絲向Amy送上生日大整蠱兼驚喜，當天Amy的粉絲團「小樹苗」粉絲一早抵達影樓佈置，Kim亦預先訂了蛋糕，而Amy這是收到老闆通知要到影樓拍攝工作，當Amy到場時看到影樓漆黑一片，感到疑惑之際，大家一躍而上！

Amy昨日（4/10）迎來29歲生日。

Amy收到大家心意，不禁眼濕濕有感而發：「多謝大家，平時好少可以同大家傾偈，好多謝大家成日都超級愛我同支持我，有好多時候做嘢唔係超級順利，當面對低潮位嘅時候我就會望吓你哋啲相，睇吓大家嘅留言，我就會覺得好好，都好想好似大家咁簡簡單單，大家嘅祝福我收到晒！我感覺大家真係衷心希望我好，我覺得自己超級幸福！」大家除了向壽星送上祝福、送小禮物，更與她玩「大電視」與「收賣佬」等遊戲，而Amy更主動邀請粉絲傾偈談心事，有問必答。

生日會變粉絲聚會

Amy分享與朋友慶祝生日有個習慣，就是要不停問問題，問到壽星感動到喊為止，她笑言：「你哋已經做到！我唔係好紅嘅明星、又唔係歌手，能夠得到大家嘅愛護唔係應份嘅，所以我好感恩。因為我個人好鍾意傾偈，所以今日就好似迫大家同我傾偈咁，哈哈。」而粉絲當然不放過機會，問她跟誰及如何度過生日？Amy笑謂：「我知你哋想問我咩嘅！哈哈……生日都會同屋企人一齊過！」至於被問到生日願望時，她表示：「唔講得架(㗎)！講咗就唔靈，不過我好想講。其實而家都好唔容易，希望大家都愈嚟愈好、身體健康、開開心心！」

點擊下圖觀看更多相關圖片：