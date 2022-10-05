MC歌迷會管理員惹火言論後「賦豪」首次合體　洪嘉豪：感情不變

「賦豪」MC張天賦和洪嘉豪（Kaho）今日（5/10）現身荃新天地出席邦民宣傳活動，吸引過百名「賦二代」及「院友」現身撐場。雖然二人曾揚言短期內不再合體，但他們接受訪問時表示「緣份嚟到，避都避唔到」，Kaho坦言有MC在身邊會安心很多：「有好朋友喺度冇咁悶，一齊玩。」MC認同指：「有人分擔咗個壓力，有咩事都有個人傍住。」

MC和洪嘉豪合體現身活動，兩位老友鬼鬼。（胡凱欣攝）

MC歌迷會Telegram管理員Yee Yee發表惹火言論後，MC和Kaho首次同場回應事件，MC說：「由出現到而家，我哋係一句都冇傾過。」Kaho和應：「在心中，感情不變，好兄弟，就係咁簡單。」問到二人會否有芥蒂，MC一臉茫然問：「咩係芥蒂？」，Kaho搞笑用英文解釋：「conflict，there’s a war。冇呀，絕對唔會有，我同MC雙方都各自回應咗，亦都冇需要繼續延伸呢個話題。」MC續指：「呢期新聞係我哋個騷。」

MC到目前為止仍未公布更多個人騷的詳情，不過就透露現時努力操肌中：「開始做緊Gym，事隔咁耐第一次做番，有啲作嘔，心跳適應唔到，有啲想放棄，但會繼續努力。今日完咗個event，又要去做gym。」至於11月就開騷的Kaho就表示因為最近比較忙碌，所以只好盡量抽時間健身：「有套戲拍緊啦…工作以外就盡量睇下點準備個騷，你話係咪好fit又唔係，keep住個routine咁囉。（狀態100%準備好未？）其實未，第一次個人演唱會最大嘅問題係，要自己唱晒啲歌其實係好大難度，所以要喺屋企練，加上要排舞又未排啦，純粹有咗個初步rundown，所以都緊張，但會繼續努力」，他透露騷前會再派一首演唱會主題曲。

MC歌迷會Telegram管理員Yee Yee發表惹火言論後，MC和Kaho首次同場回應事件。

而MC早前亦完成電影《夜校》拍攝，他表示由於是一套笑片，應該會在開心的時間上映：「可能就同演唱會都好近，雙喜臨門啦。（會唔會係1月？都近新年）我自己就希望係嘅，但我真係未有任何通知。」他透露下星期便會為演唱會開第一次會：「到時就會清楚多好多細節。（會唔會邀請對方做嘉賓？）暫時應該唔會，見得太密啦。」Kaho補充：「見得太密之餘，台下支持就非常足夠，不過都係到時再講。」