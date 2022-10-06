鄧梓峰曬餅印樣「全家福」惹網民關注　遭笑言似足《龍咁威》場面

現年62歲的鄧梓峰與太太育有四名子女，向來保護家人的他甚少公開家庭照，不過今日（5/10）於Instagram上載帖文寫道：「多謝我FB朋友，而家唔使煩邊個係老婆，外母，女女，妹妹仔啦！全部清一色，打和，super！」更罕有上載「全家福」，照片中除了見到鄧梓峰本人以外，更見到四位與本尊一樣樣的女性，令一眾網民笑唔停口，更表示直言：「係《龍咁威》談判訓練嘅場景！」

鄧梓峰罕有上載「全家福」（IG/@patrick_dunn_official）

其實鄧梓峰貼出以上圖片是有原因的，事關前日（3/10）他上載一張與四位有份參演無綫新劇《美麗戰場》的演員合照，當中包括陳瀅、劉佩玥、陳曉華、麥玲玲，而鄧梓峰於帖文中表示：「畀你揀，到底邊個做我老婆，邊個做我個女，邊個做我細姪女，邊個做外母好呢？」而一眾熱心網民紛紛提出意見：「有玲玲師傅做你老婆你執到啦」、「你想年年有運行，繼續搵到盤滿缽滿，咁梗係麥玲玲師傅啦！」不過就有馬上網民引用電影《龍咁威》經典名言：「唔準諗，即刻答！」更有人貼出上述「全家福」直言：「睇到個標題，我第一時間係諗到呢個畫面」，令鄧梓峰不得不讚同，更分享「全家福」。

這張才是原圖，但是有網民表示見到「全家福」就會想起《龍咁威》經典場面。（IG/@patrick_dunn_official）

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