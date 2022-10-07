香港小姐2022｜林鈺洧否認踏入名店鬧情敵：以往男朋友都冇第三者

林鈺洧（Denice）當選2022年香港小姐冠軍後不斷有關於她的「黑材料」流出，日前有指林鈺洧曾於名店上班，還指林鈺洧捲入複雜的三角關係，性格剛烈的林鈺洧更為男友踩上第三者工作的名店大鬧，令第三者知難而退，「花生度」滿分！不過昨日（6/10）林鈺洧出席活動時就否認有其事。



2022年香港小姐冠軍林鈺洧。（葉志明攝）

林鈺洧接受《香港01》訪問時直言和以往幾位男朋友拍拖時都沒有出現第三者，所以未曾走到第三者工作地方鬧事，她說：「據我所知以往幾位男朋友都冇第三者，我都好相信佢哋冇，而家爆咗出嚟我都有少少懷疑，但係拍緊拖嘅我就冇，所以呢啲係假新聞嚟。」

林鈺洧表示「闖名店大鬧情敵」是假消息。（葉志明攝）

她表示，與以往幾位男朋友關係都十分好，而且她對待感情也十分認真：「我視每一位都係結婚對象。每一位出現都係緣份嚟。」是否得罪了才被中傷？她想了一會，說：「唔……過節？我好少同人發生過節。我覺得同每一個人相遇都係一個緣份，所以我唔會特登憎一個人或者同人鬧交。可能有啲人唔鍾意我個樣，唔知道，我真係冇一個名。如果我真係對某一個人唔住，咁就真係對唔住囉，我都希望你可以放低，就算我做咗啲得罪你嘅事我都係冇心。」

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