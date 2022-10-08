港台《獅子山下2022─我們的開學禮》　馬浚偉郭羨妮重聚演技爆發

陪伴港人成長的香港電台製作首部電視劇《獅子山下》，不經不覺已經有50年歷史，貼地寫實的內容，溫馨窩心，感人催淚的情節，每一個故事也是香港觀眾的集體回憶，為慶祝劇集啟播50週年，港台重新製作《獅子山下2022》，全新故事，描寫最真實的港人生活，讓全港觀眾深有共鳴，在娛樂中獲得無數啟發，別具意義。

播出時間：逢星期六晚上9時，在港台電視31播映，港台網站（tv.rthk.hk）及流動程式RTHK Screen同步播出及提供節目重溫。

馬浚偉跟劉心悠最終化解矛盾，彼此包容。（劇照）

港台製作的劇集《獅子山下》，相信香港人也不會陌生，每個故事就像大家身邊也會出現的人和事，是一齣貼地寫實，又富有人情味的劇集，除了有6個單元故事，還特別製作《獅子山下—繼往開來50年》，由《獅子山下2022》導演之一梁榮忠訪問《獅子山下》的開山祖師─前廣播處長黃華麒，回顧《獅子山下》的誕生和製作點滴。

郭羨妮在劇中飾演馬浚偉的太太。（劇照）

本週的單元故事《我們的開學禮》，由觀眾熟悉的資深藝人馬浚偉、劉心悠、郭羨妮、施匡翹等主演，講述中港學術文化的矛盾，求同存異，劇中馬浚偉飾演的導演馬衡日，是一位大學傳理學院的教授，正為學生的畢業電影煩惱，更因為電影更換女主角一事，引發與學生之間的跨世代矛盾。與此同時，來自北京的大學女講師，劉心悠飾演的劉心，因中港文化、教學理念的不同，難免跟馬衡日不咬弦，隨著彼此的瞭解磨合，雙方終於找到現代熱心教育者的真諦，以生命影響生命，將中港兩地文化來一次徹底的融和諒解，為下一代帶來美好明天。

劇中的6個單元故事，除了《我們的開學禮》，還有《得閒飲茶》、《快樂起舞》、《紅花樹下》、《四季歌》、《麵糰家族》，每一個故事也是香港人的寫照，在你我他身邊一樣都會隨時發生。眾所周知，馬浚偉除了演技精湛，他也是一位唱得之人，所以今次他特別為《獅子山下2022》錄製主題曲MV《未來一起去面對》，勵志感人，充滿熱血的畫面和歌聲，令電視劇進入一個嶄新的層次，絕對不能錯過。