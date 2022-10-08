熊仔頭疑意外曝光真樣惹熱議　被指似40歲大叔：咁都食到Santis

本地網紅YouTuber「熊仔頭」在他的YouTube頻道FHProductionHK 所拍的片，一直都是帶住熊仔頭頭套，又或是加上熊仔頭特效出鏡，總之多年來都堅持不露樣子，令到他謎一樣的真面目引起不少網民的好奇心。

然而昨日 (7日) 有網民就發現FHProductionHK上載的新影片當中，竟疑似意外曝光了熊仔頭的真身樣貌。該條講「史上港產票房第9位 -《飯戲攻心》導演 陳詠燊：『黃子華唔係票房毒藥！』金獎提名男主角 陳湛文：『金像獎提名冇人理，冇野撈！』」的影片，疑似見到熊仔頭沒有戴頭套的樣子，網民立即截圖放上連登討論區並引起了熱議。

熊仔頭拍片影相都從來不現真樣。(FHProductionHK IG)

不少網民紛紛留言表示「唔係似，真係佢來，佢del咗條片，本身係分享緊《飯戲攻心》，1:53突然無咗佢個水印頭」、「真係，訪問導演條片，佢即刻轉咗做私人影片」。網民都熱烈討論熊仔頭的真實樣貌：「個樣似40幾歲阿叔」、「四十幾歲？」、「咁都食到Santis」、「成個ming仔咁嘅」、「正常普通樣」、「算靚仔喎」。不過未幾該段影片已被刪除，並重新上載過新版本。

而FHProductionHK 刪片後亦有在IG Story出post表示「簡單統計：有幾多觀眾朋友知新一集熊館點解要重新up過」，讓網民二選一，又表示「睇咗嘅小心今晚發惡夢，10點半再up過」，此說法難免令人覺得是熊仔頭間接承認自己的真身樣子的確曾在有關影片中曝光。

網紅Santis （陳濬樺）是不少網民心目中的女神，她曾是熊仔頭公司旗下藝人，今年初與熊仔頭公司解約。對於解約一事當時引起了網民的猜測，曾有網民驚傳熊仔頭與 Santis 已結婚，但因MC張天賦的介入，導致熊仔頭和Santis情變。而Santis亦曾公開承認曾與熊仔頭拍拖，並回應過兩人的感情事：「咁有冇同過熊仔頭一齊呢，係有嘅，自2021年6月一齊，而目前已經分開咗。我哋嘅關係，希望大家可以畀啲空間，我哋分開嘅原因係我哋之間嘅衝突。邊個提出分手呢？我哋雙方都有提出過。」

早前傳她和熊仔頭結婚沒有澄清，Santis直言原因是想保護好二人關係，二人關係不應涉及外界，因此並沒有交代。（IG：santis_chan）

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