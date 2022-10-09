「泰國通」胡慧沖公布將離巢TVB　即獲C君極力挽留：係加咗人工

一提起泰國，相信不少香港人都會想起「泰國通」胡慧沖（Roger），胡慧沖主持的旅遊節目《沖遊泰國》亦已經拍攝到第七季，多年來陪伴不少香港人長大！可惜，胡慧沖日前在YouTube透露要同各位說再見：「多謝大家支持同捧場，喺J2台嘅自家製節目之中，（沖遊泰國）收視係最高，多謝大家。之後會唔會有機會再見呢？呢個就睇天安排，睇吓個天安排我點樣行。所以今晚呢集完咗之後，都唔知幾時會喺公仔箱入面同大家見面，YouTube就會日日都見到我。」

不少網民留言表示因為胡慧沖才看TVB！（影片截圖）

胡慧沖絕對是香港人心中的「泰國通」。（受訪者提供）

胡慧沖在公布離巢TVB消息不久，《香港01》收到香港開電視有意向胡慧沖招手的消息，向胡慧沖查詢時，他就講道：「因為《沖遊泰國》嘅收視都幾唔錯，從來未試過個節目未播完，佢哋已經同我傾合約，咁第八季係會做嘅，咁就會喺一月出街。（聽講C君有極力挽留你？）都多謝C君喜歡我嘅製作，可以俾我繼續做落去，係加咗人工，都滿意嘅。」換言之，胡慧沖將會繼續在J2為大家帶來《沖遊泰國》。

相信大家都唔捨得冬蔭妹！（受訪者提供）

創意總監C君出招挽留！（資料圖片）

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另外，問道已過檔香港開電視的監製張志明得知胡慧沖繼續留守J2的消息後會否失望時，他大方回覆指：「如果TVB係對我以前班台前幕後好，我開心都離唔切，點會失望。」