52歲江希文息影多年被爆新戀情　與前律師男友反目收場鬧上法庭

現年52歲的江希文（Liz）在2012年被爆與年長20歲的資深大律師胡漢清相戀，兩人拍拖短短一個月即閃電訂婚，翌年江希文誕下囡囡，但江希文與胡漢清不但沒有辦理結婚手續，最後更分手收場。而江希文近年亦甚少公開露面，生活低調，感情生活成謎，直至早前有傳媒影到她與一位五十多歲的男士行超市，令戀情曝光！



江希文（Liz）近年甚少公開露面，2018年她曾為TVB節目《流行經典50年》擔任嘉賓。（視覺中國）

江希文當年被黎明選中成為其歌曲《夏日傾情》MV女主角，成功引起關注，其後她簽約唱片公司，正式成為歌手，江希文過往曾參演過不少戲劇作品，包括《男親女愛》、《倚天屠龍記》、《食神》等。雖然江希文與家姐江欣燕同樣在演藝圈發展，但就甚少合作，當中兩人曾在《倚天屠龍記》中飾演母女，飾演小昭的江希文令不少觀眾留下深刻印象。

江欣燕同江希文曾在《倚天屠龍記》中飾演母女。（影片截圖）

江希文在2012年被爆與年長20歲的資深大律師胡漢清相戀，但兩人最後反目收場。（視覺中國）

2010年江希文逐漸淡出娛樂圈，接手經營家族生意，其後在朋友介紹下認識了資深大律師胡漢清，雖然男方比她大了足足20歲，但仍無阻兩人發展，拍拖不久就訂婚。不過2015年年初突然被爆分手，有指江希文以女兒需要更大生活空間為由，強迫胡漢清及其兒子搬出男方位於沙宣道的大宅，胡漢清指控江希文霸占大宅，索取天價撫養費，而女方就曬出瘀青照，指控被男方家暴，雙方更因女兒的撫養權及生活費鬧上家事法庭。而江希文與胡漢清分手後一直獨力撫養囡囡，鮮少露面，江欣燕不時在社交平台曬出同媽媽及細妹的合照，可見兩姊妹感情深厚，息影多年的江希文保養得宜，皮膚白滑緊緻，風采不減當年！